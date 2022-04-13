Kennedy’den Putin’e liderlerin kıyamet çantaları

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KENNEDY’NİN ‘FUTBOL TOPU’

Amerikalıların çantası ‘Nükleer Futbol Topu’ diye isimlendiriliyor. ABD’nin ‘Operation Dropkick’ adlı ilk nükleer projesine atıfla bu isim verilmiş. ‘Futbol Topu’ ilk kez 1962’de John Kennedy’nin başkanlığında ortaya çıktı. Sovyetlerle yaşanan ünlü ‘Küba Füze Krizi’ sırasında acil bir durumda, başkan nerede olursa olsun hemen nükleer saldırıyı başlatabilsin diye geliştirildi. O günden beri de başkandan başkana geçiyor.

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PUTİN’LE SON TEKNOLOJİ

Putin’in cenazeye yanında getirdiği çanta ve taşıdığı sistem son teknolojiyle geliştirildi. Gorbaçov ve Yeltsin döneminde ‘Bond’ tipi bir çanta gibi görünüyordu. Putin döneminde ise daha ‘kompakt’ hale dönüştü ve adı da ‘Çeget’ oldu. Çeget, Kafkasların Çerkes bölgesindeki yüksek bir dağın adı. Rus devlet kanalına konuşan bir askeri uzmana göre daha önceden oluşturulmuş savaş kodları bir flaş bellek aracılığıyla çanta üzerinden komuta merkezine iletiliyor.

TRUMP ABD’Yİ BİLE KORKUTTU

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un tehdit dolu “masadaki düğme” açıklamasına dönemin ABD Başkanı Trump”Benim düğmem onunkinden daha güçlü” diye cevap vermişti. Bu cevap Amerikalıları daha çok ürküttü. Fevri çıkışlarıyla ünlü Trump’a, o çantanın teslim edilmesi bile endişe yaratmıştı.

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GORBAÇOV VE ‘KAZBEK’

Küba krizi Ruslar için de zorlu bir süreçti. Nükleer savaşın hiç de uzakta olmadığını anlamışlardı. Onlar da kendi çantalarını tasarladılar. Soğuk Savaş kızıştıkça, nükleer silahlanma da hızlanıyordu. ‘Nükleer çanta’ Gorbaçov döneminde daha da görünür oldu. ‘Kazbek’ adı verilen bu çantayı Gorbaçov yanından hiç ayırmıyordu. Bond çanta içine yerleştirilmiş bir teybi andıran sistem, şimdi müzede sergileniyor.

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REAGAN İLE KIZIL MEYDAN’DA

Çantadaki sistemde silahların hedefleri ile muhtemel bir nükleer savaşta başkan ve ekibinin gizleneceği sığınakların koordinatları da var. Nereye gitseler bu çanta başkanların yanında. Öyle ki 1988’de Sovyet Devlet Başkanı Gorbaçov’u ziyarete giden ABD Başkanı Ronald Reagan, Moskova’daki ziyaret boyunca çantayı yanından ayırmadı. Çanta, ünlü Kızıl Meydan gezisinde bile, ona eşlik eden subayın elindeydi.

YELTSİN’İN ÜÇ TUŞU

Gorbaçov’dan sonra gelen Yeltsin’in çantası ise kendinden öncekilerden biraz daha sade bir şekilde tasarlanmıştı. Sadece üç tuşu vardı. Amerikalılar biraz da istihza ile bu basit tasarımı, ‘Sovyet liderlerinin genelde yaşlı olmasına’ bağlıyordu. Yeltsin bu çantayı 1991 ile 1999 arasında yanından hiç ayırmadı. 31 Aralık 1999’da da Kremlin’de yeni başkan Putin’e teslim etti. O çanta da şimdi müzede.

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CARTER’IN CEBİNDEKİ BİSKÜVİ

ABD Başkanı Jimmy Carter (1977-1981) ABD-Sovyet çekişmesinin zirvede olduğu bir dönemde göreve gelmişti. O da nükleer bir savaşın her an yaşanabileceğine inanıyordu. Çantayı yanından ayırmadığı gibi, kodların bulunduğu ‘Bisküvi’ adlı diski de çantadan ayrı olarak kendi cebinde taşıyordu...

DÜNYANIN NÜKLEER GÜÇLERİ

ABD, İngiltere, Rusya, Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore ve Pakistan dünyada nükleer silah sahibi ülkeler olarak sıralanıyor. Kimin ne kadar nükleer silahı olduğunu ise kesin olarak sadece kendileri biliyor. Ülkeler nükleer silah projeleri için milyarlarca dolar harcıyor.