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Kennedy’yi Marina yüzünden vurmuş

Kennedy’yi Marina yüzünden vurmuş

Emekli KGB ajanı Neçiporenko: "Katil Harvey Oswald, Rus eşi Marina’nın, Kennedy’ye benzeyen bir adamla ilişkisi var diye Kennedy’yi vurdu."

45 yıl önce 22 Kasım günü Dallas’ta suikaste kurban giden ABD Başkanı John F.Kennedy’nin öldürülmesiyle ilgili yeni bir iddia daha ortaya çıktı. Kennedy’nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald hakkında bildiklerini mesleki sır olarak sakladığını söyleyen eski KGB ajanı Albay Oleg Neçiporenko, "Oswald’ın, Kennedy’yi, Rus eşi Marina’yı kıskandığı için öldürdüğünü düşünüyorum" dedi. Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan emekli KGB ajanı şunları anlattı: "1961-1965 arasında Meksika’da diplomat kimliği ile KGB ajanı olarak çalışıyordum. Suikasttan iki ay önce Oswald, elçiliğe geldi. Tekrar SSCB’ye gelmek için can atıyordu. Ama biz vize vermedik. Aslında Rusya’ya tekrar girişine izin verseydik, belki de Kennedy vurulmayacaktı. Oswald iki buçuk yıl kaldığı SSCB’de Minsk şehrinden Marina adlı bir kızla tanışmıştı. Sonra sıkılınca eşi Marina’yla ABD’ye döndü. Oswald’ın hırçın karakteri yüzünden Marina ile araları bozuldu." Neçiporenko’nun iddiasına göre Oswald, suikasttan birkaç gün önce, Marina’yla barışmak istedi. Ancak Marina, Başkan Kennedy’ye çok benzeyen bir sevgilisi olduğunu iddia etti. Marina’nın belki de aslı olmayan bu iddiası Oswald’ın Kennedy’yi vurmasına neden oldu.
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Oswald’ın Sovyet macerası

LEE Harvey Oswald, 1960 yılında turistik vizeyle Finlandiya’ya gidiyor. Buradaki Sovyet elçiliğinden aldığı vizeyle Moskova’ya gelip iltica talep ediyor. Başvurusu reddedilince bileklerini kesiyor. Batıda propaganda malzemesi olmasın diye Oswald’a Minsk’te ikamet izni veriliyor. 2.5 yıl sonra, eşi Marina ile ABD’ye dönüyor. Suikasttan iki ay önce de KGB ajanı Neçiporenko’yu Meksika’da ziyaret ederek SSCB’ye dönmek istediğini söylüyor.

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