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Kennedy suikastıyla bağlantılı binlerce gizli dosya gün yüzüne çıktı

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#Trump#Fbi#Kennedy Suikastı
Kennedy suikastıyla bağlantılı binlerce gizli dosya gün yüzüne çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 08:42

ABD medyası, FBI'ın, Kennedy suikastıyla bağlantılı belgeleri incelemek ve açıklamakla görevli kurula hiçbir zaman sunulmadığı tespit edilen yaklaşık 2 bin 400 kaydın ortaya çıktığını iddia ediyor.

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Amerikan Axios haber platformunun edindiği bilgilere dayandırdığı haberde, FBI'ın, Kennedy suikastıyla bağlantılı belgeleri incelemek ve açıklamakla görevli kurula hiçbir zaman sunulmadığı tespit edilen yaklaşık 2 bin 400 kaydı keşfettiği öne sürüldü.

Haberde, bu kayıtların, FBI'ın yürüttüğü inceleme kapsamında ortaya çıkardığı 14 bin sayfalık dokümanın içinde yer aldığı belirtildi.

Kennedy suikastına ilişkin en büyük çevrim içi arşive sahip Mary Ferrell Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Jefferson Morley, söz konusu iddialar hakkında, "Bu oldukça büyük bir gelişme. FBI'ın bu konuyu ciddiye aldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN BAŞKANLIK KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza atmıştı.

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Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

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#Trump#Fbi#Kennedy Suikastı

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