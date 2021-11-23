Kendisiyle evlenen modelden şoke eden açıklama: Boşanıyoruz

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33 yaşındaki Brezilyalı model Cris Galera geçtiğimiz eylül ayında resmi bir törenle kendsiyle evlendiğini açıklamıştı. Gelinlik benzeri beyaz bir elbise ve elinde düğün çiçekleriyle poz vererek evliliğinin dünyaya duyuran Galera'dan şoke edici bir açıklama daha geldi.

Erkekler konusunda yaşadığı hayal kırıklıkları yüzünden hayatını kendisiyle geçirmeye karar veren ve bu kararı kendisiyle evlenmeye kadar götüren genç kadın bu kez de aniden aldığı boşanma kararıyla dünya gündemine bomba gibi düştü.

Cris Galera, erkeklerden umudunu kesmiş olmasına rağmen biriyle tanıştığını, mutlu olduğunu ve bu kişiye aşık olmaya başladığını açıklayarak kendi kendini aldatmamak için evliliğini bitirmeye karar verdi.

Erkeklerden bıktığını ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak tek başına mutlu olabileceğini dile getiren Galera 3 ayın ardından boşanma talebinde bulundu.

Kendi düğününde bir Katolik kilisenin önünde verdiği düğün pozlarıyla sosyal medyada gündem olan Galera, özel bir kişiyle tanıştığı için boşanmaya karar verdiğini söyledi.

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Boşanma hakkında konuşan Galera, "Evliliğim sürdüğü sürece mutluydum. Ancak başka birine aşık olmaya başladım. Onun özel bir kişi olduğunu hissettiğimde aşka inanmaya başladım" dedi.