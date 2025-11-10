Kendisi küçük etkisi büyük: Avrupa'yı Putin'den koruyacak

Haberin Devamı

Estonya merkezli savunma şirketi Frankenburg Technologies, Avrupa’nın Rusya tehdidine karşı geliştirdiği yeni savunma sistemini tanıttı. Şirketin genel müdürü Kusti Salm, “Mark 1” adını taşıyan mini füzenin ölçekli modelini kamuoyuna tanıttı.

Salm, Baget ekmeği büyüklüğündeki ve ortalama bir insan kolundan daha kısa füzeye ilişkin “Silah ürettiğimiz için özür dilemiyoruz” dedi.

Salm, yaklaşık 65 santimetre uzunluğundaki füzenin köpükten yapılmış modelini eline alarak, “Rusya’nın uzun menzilli insansız hava araçlarını (İHA) düşürmek için bu silahları üretiyoruz. dedi.

Daha önce Estonya Savunma Bakanlığı’nda çalışan Salm, sözlerine "Bu füze, önümüzdeki beş ila on yıl içinde Batı dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu savunma kabiliyeti olacağı konusunda da özür dilemiyoruz.” ifadesiyle devam etti.

AVRUPA MALİYETLİ ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

İngiliz gazetesi Telegraph'taki habere göre, Avrupa ve ABD’deki savunma laboratuvarları, ucuz ve etkili küçük roket sistemleri geliştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Küçük füze girişimlerinin temel amacı, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından ortaya çıkan İHA soruna ülkeleri iflas ettirmeden çözüm bulmak.

NATO, 9 Eylül’de Polonya sınırını geçen 20 Rus insansız hava aracını durdurmak için F-16 savaş uçaklarını görevlendirmişti. Ancak kullanılan füzelerin maliyeti 500 bin sterlini buldu ve atışların yarısı hedefi vuramadı. Uzmanlar bu durumu, “sürdürülebilir bir savunma modeli değil" şeklinde yorumladı.

Bu tablo karşısında Avrupalı liderler, NATO’nun doğu kanadında elektronik savaş sistemlerinden ve savunma önlemlerinden oluşan bir “insansız hava aracı duvarı” kurma kararı aldı.

MÜKEMMEL DEĞİL AMA ETKİLİ

Salm, geliştirilen Mark 1'in uygun fiyatlı olmasını istediklerini belirtirken Batı ülkelerinin savunma sistemlerinde yer alan füzelerin çoğunlukla “mükemmel” kabul edildiğini ancak bu mükemmelliğin fiyatı arttırdığını söyledi.

𝗔 𝘀𝗺𝗮𝗹𝗹 𝗰𝗹𝗶𝗽, 𝗮 𝗯𝗶𝗴 𝘀𝘁𝗲𝗽.



𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗶𝘀 𝗱𝗼𝗮𝗯𝗹𝗲: our European-built Mark I is a fast, lightweight, solid rocket-fuelled missile designed specifically to counter drones. Mass-producible,… pic.twitter.com/k3vM6AR1Eq — Frankenburg Technologies (@FrankenburgTech) June 17, 2025

Mark 1'in bu anlayışı değiştirmek için geliştirildiğini kaydeden Salm, füzenin sadece "yeterince iyi" olmasını hedeflerini vurguladı.

"Avrupa'yı Putin'den koruyacak" başlığıyla servis edilen habere göre Salm, Mark 1’in düşük maliyetli üretim anlayışı sayesinde “uygun fiyatlı" olacağının altını çizdi.

Yaklaşık 2 kilometre menzile sahip füzenin, %90 isabet oranını hedeflediği ancak şu anda bu oranın %65 olduğu kaydedildi.

Salm, füzenin satış fiyatını açıklamasa da mevcut hava savunma sistemlerinden yaklaşık 10 kat daha ucuz olduğunu söyledi.