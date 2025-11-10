×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kendisi küçük etkisi büyük: Avrupa'yı Putin'den koruyacak

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa#Estonya#Rusya
Kendisi küçük etkisi büyük: Avrupayı Putinden koruyacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 13:56

Estonya'da, Rus insansız hava araçları (İHA) korkusuyla baget ekmeği büyüklüğünde füze geliştirildi. Füzeyi geliştiren şirketin yetkilisi, füzenin küçük ama etkili olduğunu savunurken İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haberde, füzeye ilişkin "Avrupa'yı Putin'den koruyacak" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Estonya merkezli savunma şirketi Frankenburg Technologies, Avrupa’nın Rusya tehdidine karşı geliştirdiği yeni savunma sistemini tanıttı. Şirketin genel müdürü Kusti Salm, “Mark 1” adını taşıyan mini füzenin ölçekli modelini kamuoyuna tanıttı.

Salm, Baget ekmeği büyüklüğündeki ve ortalama bir insan kolundan daha kısa füzeye ilişkin “Silah ürettiğimiz için özür dilemiyoruz” dedi.

Salm, yaklaşık 65 santimetre uzunluğundaki füzenin köpükten yapılmış modelini eline alarak, “Rusya’nın uzun menzilli insansız hava araçlarını (İHA) düşürmek için bu silahları üretiyoruz. dedi.

Kendisi küçük etkisi büyük: Avrupayı Putinden koruyacak

Daha önce Estonya Savunma Bakanlığı’nda çalışan Salm, sözlerine "Bu füze, önümüzdeki beş ila on yıl içinde Batı dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu savunma kabiliyeti olacağı konusunda da özür dilemiyoruz.” ifadesiyle devam etti.

Haberin Devamı

AVRUPA MALİYETLİ ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

İngiliz gazetesi Telegraph'taki habere göre, Avrupa ve ABD’deki savunma laboratuvarları, ucuz ve etkili küçük roket sistemleri geliştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Kendisi küçük etkisi büyük: Avrupayı Putinden koruyacak

Küçük füze girişimlerinin temel amacı, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından ortaya çıkan İHA soruna ülkeleri iflas ettirmeden çözüm bulmak.

NATO, 9 Eylül’de Polonya sınırını geçen 20 Rus insansız hava aracını durdurmak için F-16 savaş uçaklarını görevlendirmişti. Ancak kullanılan füzelerin maliyeti 500 bin sterlini buldu ve atışların yarısı hedefi vuramadı. Uzmanlar bu durumu, “sürdürülebilir bir savunma modeli değil" şeklinde yorumladı.

Bu tablo karşısında Avrupalı liderler, NATO’nun doğu kanadında elektronik savaş sistemlerinden ve savunma önlemlerinden oluşan bir “insansız hava aracı duvarı” kurma kararı aldı.

MÜKEMMEL DEĞİL AMA ETKİLİ

Salm, geliştirilen Mark 1'in uygun fiyatlı olmasını istediklerini belirtirken Batı ülkelerinin savunma sistemlerinde yer alan füzelerin çoğunlukla “mükemmel” kabul edildiğini ancak bu mükemmelliğin fiyatı arttırdığını söyledi.

Haberin Devamı

Mark 1'in bu anlayışı değiştirmek için geliştirildiğini kaydeden Salm, füzenin sadece "yeterince iyi" olmasını hedeflerini vurguladı.

"Avrupa'yı Putin'den koruyacak" başlığıyla servis edilen habere göre Salm, Mark 1’in düşük maliyetli üretim anlayışı sayesinde “uygun fiyatlı" olacağının altını çizdi.

Yaklaşık 2 kilometre menzile sahip füzenin, %90 isabet oranını hedeflediği ancak şu anda bu oranın %65 olduğu kaydedildi.

Salm, füzenin satış fiyatını açıklamasa da mevcut hava savunma sistemlerinden yaklaşık 10 kat daha ucuz olduğunu söyledi.

Gözden KaçmasınRum liderden skandal sözlerRum liderden skandal sözlerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa#Estonya#Rusya

BAKMADAN GEÇME!