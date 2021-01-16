Kendisi için af çıkarır ya da istifa eder mi?

Ancak kendisi için af çıkarma adımı, Başkan Trump’ın çıkarına olmayabilir. Hatta bazı danışmanlarının kendisi için af çıkarmasının suç itirafı sayılacağını, bu nedenle Trump’a bu yola başvurmaması tavsiyesinde bulunduğu söyleniyor. Trump’ın başkanlıktan istifa etme ihtimali de tartışma konusu.

Bu konuda durumu Demokrat Parti binasına dinleme cihazı yerleştirme (Watergate Skandalı) talimatı verdiği için 1974 yılında istifa eden dönemin Cumhuriyetçi ABD Başkanı Richard Nixon ile kıyaslanıyor. Nixon ABD tarihinin tek istifa eden başkanı olarak tanınıyor. Yerine başkan olan Gerald Ford, Richard Nixon’ı affetmişti. Trump’ın yakın çevresine Başkan Yardımcısı Mike Pence’e güvenmediğini söylediği de iddialar arasında.

TRUMP ERKEN AYRILACAK

ABD basınında Başkan Donald Trump’ın, Joe Biden’ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak sabahı erken saatlerde başkent Washington’dan ayrılacağı iddia edildi. Trump’ın başkenti “eski başkan” sıfatıyla terk etmek istemediği ve Air Force One başkanlık uçağını kullanmak için Biden’ın iznini almak istemediği için Washington’dan erken ayrılmayı ve Florida’ya gitmeyi planladığı öne sürüldü. ABD’de eski başkanlar teslim töreni sonrasında genellikle başkanlık uçağı yerine, Marine One helikopteri ile Beyaz Saray’ı terkediyorlar.