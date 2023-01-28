Kendini ölmüş gibi gösterip cenaze töreninde ortaya çıktı! Salon bir anda buz kesti...

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Hiç cenazenizin nasıl olacağını ya da kimlerin katılacağını düşündünüz mü? Brezilya'da yaşayan meraklı bir adam bu sorunun cevabını öğrenebilmek için çevresindeki herkesi şoke eden bir yola başvurdu.

KENDİ CENAZESİNİN NASIL OLACAĞINI MERAK ETTİ

Kendi işi de cenaze töreni organizatörlüğü yapmak olan Baltazar Lemos, şimdiye kadar sayısını bilmediği kadar çok cenaze töreni düzenledi ancak yüzlerce kişinin katıldığı törenlerin aksine son düzenlediği törende sadece 2 kişinin yas tutuyor olması 60 yaşındaki adamın kendi cenazesini düşünmesine yol açtı. Ve daha sonra sonuçları hiç de iyi olmayacak bir oyun oynamaya karar verdi.



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Lemos ilk iş olarak bu ayın başlarında Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nden bir fotoğraf paylaştı. Aradan sadece bir gün geçtikten sonra da Facebook üzerinden kendi ölüm ilanını yayınladı:

"Baltazar Lemos, bugün öğlen aramızdan ayrıldı. Cenaze detayları daha sonra paylaşılacaktır"

Duyuru Lemos'un ailesini ve arkadaşlarını şoke etti, çünkü adamın hasta olduğundan kimsenin haberi yoktu. Tekerlekli sandalyeye bağlı seksen yaşındaki annesi de dahil tüm akrabaları kedere bürünürken, yeğeni hastaneye koştu.



Ancak yetkililer hastaneye Baltazar Lemos ismi ile kimsenin giriş yapmadığını, kimsenin de hayatını kaybetmediğini söylediler. Akrabaları Lemos'un nerede olduğunu ya da nasıl öldüğünü öğrenmeye çalışırken meraklı adam Facebook üzerinden bir paylaşım daha yaptı ve cenaze töreninin detaylarını duyurdu.

SEVENLERİ SESİNİ DUYUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adamın ailesi ve sevenleri, açıklanan programa göre Curitiba'daki bir şapelde toplandılar. Cenaze töreni başlar başlamaz Lemos'un sesi salonda yankılandı ve adamın 60 yıllık yaşamını ayrıntılarını anlatmaya başladı.

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Sevenleri söz konusu ses kaydının Lemos ölmeden önce yapıldığını düşünerek gözyaşlarına boğuldular.

KAPI AÇILDI, BİRDEN İNSANLARIN KARŞISINA ÇIKTI

Tüm bu hüzün ve gözyaşının arasında sahnenin arkasındaki kapı birden açıldı ve Lemos cenaze törenine katılanların karşısına çıktı.



Bu bir teselli olacaksa cenaze törenine katılım oldukça fazlaydı ancak sonuç hiç Lemos'un beklediği gibi olmadı.

Herkes çok sinirlenmişti, öfke nöbeti geçiren insanlar hala gözlerinden yaşlar akarken Lemos'un oynadığı oyuna tepki gösterdi ve onu 'gaddarlıkla' suçladı.

Adam neden kendini ölmüş gibi gösterdiğini anlatmaya çalışsa da kimse onu dinlemedi ve salonu terk ettiler.

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"KİMSEYİ KIRMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

Brezilyalı yayın kuruluşu Otempo olayın duyulmasının ardından Baltazar Lemos'a ulaştı. 'Bu fikir 5 ay önce aklıma geldi' diyen Lumos, "Gerçek şu ki cenazeme kimlerin geleceğini görmek istedim. Kimseyi incitmek ya da kırmak gibi bir niyetim yoktu. Gerçekten özür dilerim" ifadelerini kullandı.