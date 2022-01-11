Kendine 'Aşı polisi' diyor... Söyledikleri şaşkına çevirdi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Olay ayrılık sonrası bugün Florya Saat 14.00te Fatih Terim...Olay ayrılık sonrası bugün Florya! Saat 14.00'te Fatih Terim...#Galatasaray
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Kahreden kazada 135 metre detayı Nikah tarihi almaya gidiyormuş...Kahreden kazada 135 metre detayı! Nikah tarihi almaya gidiyormuş...#Ahmet Çalık
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
Genç avukatın kahreden ölümü... Kardeşi konuştu: Deli taklidi yapıyorGenç avukatın kahreden ölümü... Kardeşi konuştu: Deli taklidi yapıyor#Dilara Yıldız
Bu sözlerle duyurdular... Durdurulamaz Bilim dünyasını sarsan sonuçlarBu sözlerle duyurdular... Durdurulamaz! Bilim dünyasını sarsan sonuçlar#Küresel Isınma
Kendine Aşı polisi diyor...Bu kez iyice saçmaladıKendine 'Aşı polisi' diyor...Bu kez iyice saçmaladı! #Aşı Karşıtı
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
Yargıtaydan emsal karar İş arkadaşına söylediği sözler işinden ettiYargıtay'dan emsal karar! İş arkadaşına söylediği sözler işinden etti#Yargıtay
TMOK üyesi, rekortmen yüzücü ve iş insanı Doğan Şahin vefat ettiTMOK üyesi, rekortmen yüzücü ve iş insanı Doğan Şahin vefat etti!#Doğan Şahin
Tahminler arka arkaya geliyor Bir dev bankadan daha flaş açıklamaTahminler arka arkaya geliyor! Bir dev bankadan daha flaş açıklama#Goldman Sachs
Rektör Özkan: Maalesef yüz felci var Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruzRektör Özkan: Maalesef yüz felci var! Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz#Asiye Ateş
Yeni salgın paniği: Ağız ve burunlarından kan geliyor Gerçek sonradan ortaya çıktı...Yeni salgın paniği: 'Ağız ve burunlarından kan geliyor' Gerçek sonradan ortaya çıktı...#Çin
Romantik kutlama Gelecekteki soyadımRomantik kutlama! Gelecekteki soyadım!#Melis Sütşurup
HABERLERDünya Haberleri

Kendine 'Aşı polisi' diyor... Söyledikleri şaşkına çevirdi!

#Aşı Karşıtı#İdrar#Koronavirüs
Kendine Aşı polisi diyor... Söyledikleri şaşkına çevirdi

Dünya bir yandan koronavirüs salgınını dize getirmek için zorlu bir mücadele verirken bir yandan da aşı karşıtı komplo teorisyenlerinin deyim yerindeyse 'deli saçması' açıklamaları ve eylemleriyle çalkalanıyor. Kendine 'aşı polisi' adını takan Christopher Key'in bu konuda söyledikleri ise adeta saç baş yolduracak cinsten...

Haberin Devamı

Kovid-19 inkarcısı ve aşı karşıtı görüşleriyle tanınan ve sosyal medya yoluyla bu görüşlerini tüm dünyaya dayatmaya çalışan kişilerin sayısı ve kendilerini haklı çıkarmak için yaptıkları şeyler giderek kontrolden çıkıyor.

Bu kişiler zaman zaman o kadar ileri gidiyor ki aşılarla ilgili sağlık çalışanlarına ve devlet görevlilerine saldırı planlarını açık ediyor.

Bu camianın önde gelen isimlerinde Christopher Key kendisini 'Aşı polisi' olarak adlandırıyor ve uzun namlulu silahlarla verdiği pozlarla adeta kan donduruyor. Christopher Key taraftarlarına verdiği son mesajda onlara kovid-19 aşısı yaptırmaları yerine kendi idrarlarını içmelerini salık verecek kadar gözü dönmüş durumda.

Kendine Aşı polisi diyor... Söyledikleri şaşkına çevirdi

Haberin Devamı

ABD, Omicron varyantının da etkisiyle rekor sayıda koronavirüs vakası açıklarken yoğun bakımlar aşısız olduğu için virüse yakalanan kişilerle dolu ve aşılı olan vatandaşlar Omicron varyantı yüzünden oluşan enfeksiyonu genel itibarıyla hafif şekilde atlatıyor.

Gözden Kaçmasın

Aşı yaptıran aptaldır demişti... Sonu Kovidden oldu"Aşı yaptıran aptaldır" demişti... Sonu Kovid'den oldu!Haberi Görüntüle

Öte yandan aşı karşıtları aşı olmayı şiddetle reddettiği için koronavirüse yakalanmaları durumunda tedavi olmak için duyanı şaşkına çeviren yöntemler uyguluyor ve bunu taraftarlarıyla paylaşıp aynı şeyleri yapmalarını öneriyor.

Aşı karşıtı komplo teorisyeni Christopher Key sosyal medya mesajlaşma platformu Telegram'dan paylaştığı videoda "İdrar terapisi binlerce araştırmayla desteklenen bir yöntem. Evet, bunun size çılgınca geldiğini biliyorum ama tanrı bize ihtiyacımız olan her şey vermiş." sözleriyle taraftarlarına Kovid-19'u kendi idrarlarını içerek tedavi etmelerini söylüyor.

Christopher Key geçtiğimiz günlerde maske takmayı reddettiği ve buna rağmen içinde bulunduğu marketi terk etmek istememesi yüzünden tutuklanarak hapse atılmıştı. videonun Key tarafından serbest bırakıldıktan sonra çekildiği düşünülüyor.

Kendine Aşı polisi diyor... Söyledikleri şaşkına çevirdi

Haberin Devamı

Koronavirüsün bir biyolojik silah olduğunu iddia eden Key, ABD eyaletlerini dolaşarak Demokrat partiden seçilmiş vali ve diğer devlet görevlilerini zorunlu aşı yönetmelikleri yüzünden tutuklamakla tehdit ediyor. 

Elindeki uzun namlulu silahlarla poz veren ve aşı çağrısı yapan görevlileri tehdit eden Key, idrar tedavisinin yüzyıllardır kullanıldığını, kendisinin de kendi idrarını içtiğini ve gördüğü en korkunç biyolojik silah olan Kovid-19 aşıları için etkin tedavinin bu olduğunu söylüyor.

Silahlar dışında bol miktarda mühimmat ve lav silahı ile de poz veren aşı karşıtı 'Aşı polisi', aşı yaptıran insanlara aptallar diyerek haraket etmekten de geri durmuyor.

Gözden Kaçmasın

Aşı karşıtları ordu kurup saldırıya hazırlanıyor... Kan donduran görüntüler yayınlandıAşı karşıtları ordu kurup saldırıya hazırlanıyor... Kan donduran görüntüler yayınlandı! Haberi Görüntüle

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşı Karşıtı#İdrar#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov

BAKMADAN GEÇME!

Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov