Kendine 'Aşı polisi' diyor... Söyledikleri şaşkına çevirdi!

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Kovid-19 inkarcısı ve aşı karşıtı görüşleriyle tanınan ve sosyal medya yoluyla bu görüşlerini tüm dünyaya dayatmaya çalışan kişilerin sayısı ve kendilerini haklı çıkarmak için yaptıkları şeyler giderek kontrolden çıkıyor.

Bu kişiler zaman zaman o kadar ileri gidiyor ki aşılarla ilgili sağlık çalışanlarına ve devlet görevlilerine saldırı planlarını açık ediyor.

Bu camianın önde gelen isimlerinde Christopher Key kendisini 'Aşı polisi' olarak adlandırıyor ve uzun namlulu silahlarla verdiği pozlarla adeta kan donduruyor. Christopher Key taraftarlarına verdiği son mesajda onlara kovid-19 aşısı yaptırmaları yerine kendi idrarlarını içmelerini salık verecek kadar gözü dönmüş durumda.

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ABD, Omicron varyantının da etkisiyle rekor sayıda koronavirüs vakası açıklarken yoğun bakımlar aşısız olduğu için virüse yakalanan kişilerle dolu ve aşılı olan vatandaşlar Omicron varyantı yüzünden oluşan enfeksiyonu genel itibarıyla hafif şekilde atlatıyor.

Öte yandan aşı karşıtları aşı olmayı şiddetle reddettiği için koronavirüse yakalanmaları durumunda tedavi olmak için duyanı şaşkına çeviren yöntemler uyguluyor ve bunu taraftarlarıyla paylaşıp aynı şeyleri yapmalarını öneriyor.

Aşı karşıtı komplo teorisyeni Christopher Key sosyal medya mesajlaşma platformu Telegram'dan paylaştığı videoda "İdrar terapisi binlerce araştırmayla desteklenen bir yöntem. Evet, bunun size çılgınca geldiğini biliyorum ama tanrı bize ihtiyacımız olan her şey vermiş." sözleriyle taraftarlarına Kovid-19'u kendi idrarlarını içerek tedavi etmelerini söylüyor.

Christopher Key geçtiğimiz günlerde maske takmayı reddettiği ve buna rağmen içinde bulunduğu marketi terk etmek istememesi yüzünden tutuklanarak hapse atılmıştı. videonun Key tarafından serbest bırakıldıktan sonra çekildiği düşünülüyor.

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Koronavirüsün bir biyolojik silah olduğunu iddia eden Key, ABD eyaletlerini dolaşarak Demokrat partiden seçilmiş vali ve diğer devlet görevlilerini zorunlu aşı yönetmelikleri yüzünden tutuklamakla tehdit ediyor.

Elindeki uzun namlulu silahlarla poz veren ve aşı çağrısı yapan görevlileri tehdit eden Key, idrar tedavisinin yüzyıllardır kullanıldığını, kendisinin de kendi idrarını içtiğini ve gördüğü en korkunç biyolojik silah olan Kovid-19 aşıları için etkin tedavinin bu olduğunu söylüyor.

Silahlar dışında bol miktarda mühimmat ve lav silahı ile de poz veren aşı karşıtı 'Aşı polisi', aşı yaptıran insanlara aptallar diyerek haraket etmekten de geri durmuyor.