Kendinden 50 santim uzun bir adamla evli… TikTok paylaşımları rekorlar kırıyor!

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Bethany Casaurang ve kocası Danny, birbirlerine çok aşık olsalar da oldukça sıra dışı bir çiftler.

5 milyona yakın izlenme sayısıyla rekorlar kıran TikTok videoları çeken Bethany, kocasıyla birlikte yaşamanın bir yandan ne kadar zor bir yandan da zaman zaman eğlenceli olduğunu anlatıyor.

Ancak bu zorluk duygusal değil daha fiziksel… “BEN KÜÇÜĞÜM VE KOCAMSA BİR DEV”

Danny, 195 santimlik boyuyla oldukça uzun bir erkek. Ancak bu çok alışılmadık bir boy ölçüsü değil.

Tuhaf olan Bethany’nin boyunun sadece 147 santim olması ve karı-kocanın boylarının arasında yarım metre fark bulunması.

Bu durum sadece boy farkına değil ikilinin giyimlerine ve ayakkabı ölçüsü gibi gündelik yaşamdaki hallerine de yansıyor elbette.

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HAYATLARI KOMEDİ DİZİSİ GİBİ

Çift, boy farkları yüzünden sürekli mizahi deneyimler yaşıyorlar. Örneğin Bethany Danny'nin 'dev ayakkabılarına' takılıp düşüyor ya da çift dans etmeye çalışınca ortaya oldukça komik anlar çıkıyor.

Bethany Casaurang ve kocası Danny, bir buçuk metre boyunda ayrılırlar ve bazı ilginç anlar yaşarlar.

Danny'nin devasa kot pantolonunun içine giren ve sonra da “Bir devle evli olmanın iyi yanı! Kıyafetlerine benden iki tane sığıyor” diyerek TikTok videosu çeken Bethany’yi tam 4 milyon 600 bin kişi izledi.

Danny, doğal olarak, boyundan dolayı eline geçen her şeyi evdeki dolapların en üst rafına koyuyor.

Üst raflara konan bir şeyi almak istediğinde Danny Bethany’yi kucağına alıp bir tüy gibi havaya kaldırıyor. GÖREN ŞAŞKINA DÖNÜYOR

Çiftin hayatındaki birlikte arabaya binmek, aynı koltukta oturmak, aynı yatakta uyumak, eşyalarına evin içinde yer bulmak gibi, başka insanlar için daha rutin olan şeylerin hepsi, eğlenceli ve zorluklarla dolu maceralara dönüşüyor.

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Bethany’nin TikTok paylaşımları milyonlarca insanı şaşkına çevirse de bazı kullanıcılar da kendilerinin de benzer durumda olduğunu ve çiftin halinden anladıklarını belirtiyor.