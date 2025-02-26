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Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilere MİT ve jandarmadan operasyon

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#JASAT#MİT#Manisa
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilere MİT ve jandarmadan operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 01:10

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Timleri ile MİT Başkanlığı'nın ortak operasyonuyla, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 5 kişi İzmir'de yakalandı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve sahte belge ele geçirildi.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Timleri ile MİT tarafından kendilerini çeşitli kamu görevlisi kimlikleriyle tanıtarak, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kendilerini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi, istihbarat görevlisi gibi tanıtıp, vatandaşlardan, resmi işlerde yardımcı olacakları vaadiyle para talep ettiği belirlendi.

Operasyon, bugün İzmir'deki 5 farklı adrese eş zamanlı baskınlarla yapıldı. ‘Haydar Reis’ olarak tanınan A.S.Ö. ve 4 şüpheli, yapılan baskınlar sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda 336 belge ve not kağıdı, 49 not defteri, 6 cep telefonu, 5 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek ve sahte kamu personeli kimliği gibi dijital materyaller ve belgeler ele geçirildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#JASAT#MİT#Manisa

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