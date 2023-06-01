Kendilerini aynı anda idare eden adamı hapse yollayıp birlikte tatile çıktılar! Dünyanın konuştuğu 3 kadın...

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Çin medyasında yer alan haberlere göre, polis soruşturması ve yürüttükleri dava sürecinde arkadaş olan 3 kadın ortak erkek arkadaşlarını hapse gönderdikten bir ay sonra birlikte denizaşırı bir tatile çıktılar.

10 Şubat'ta, Şangay'ın Yangpu Bölgesindeki bir polis karakoluna giden 3 kadın, He Shiwei isimli şahsın kendilerinden para aldığını ve geri ödemediğini belirterek şikayette bulundular.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre kadınlar karakola gittikleri günden bir gün önce tanışmışlardı.

GECE UYURKEN TELEFONUNU KARIŞTIRDI, GERİSİ ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELDİ

Aldatılan kadınlardan biri olan Chen Hong, bu tanışmadan bir gün önce 9 Şubat'ta uzun süredir şüphelendiği adamın telefonunu o uyurken kontrol etmişti.

Adamın telefonunda diğer kadınların aramalarını ve mesajlarını bulan Chen hemen onlarla temasa geçti. Xiao Fan isimli kadın Chen'e adamın sevgilisi olduğunu ve evlenmeyi planladıklarını söyledi.

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'Çok öfkelendim, sinirden elim ayağım titriyordu' diyen kadın, Zhao Lin isimli üçüncü kadına da ulaştı.



Kadınların karakoldaki görüntüleri Çin medyasına yansıdı

BORÇLARINI ÖDEMEYİ REDDETTİ, KADINLAR POLİSE GİTTİ

Evinde uyuyan sevgilisi uyandığında onunla yüzleşen ve parasını geri isteyen Chen, adamın bunu reddetmesi üzerine aldatılan diğer kadınlarla yeniden iletişime geçti.

He Shiwei diğer kadınlardan da yüklü miktarda para almıştı ve bunları geri ödememişti. Kadınlar bu durum üzerine ertesi gün karakolun yolunu tuttular.

Polis gelen şikayet sonrası adamın 2020 yılında işinden ayrıldığını ve o dönemden beri herhangi bir yerde çalışmadığını tespit etti.

PES DEDİRTEN AÇIKLAMA: ÖNCEKİ İŞLERİMDEN DAHA MAKUL GELİRLER ELDE ETTİM

Kadınlardan aldığı parayı borçlarını ödemek için kullanan adam karmaşık ilişki ağı sorulduğunda kadınlar içinden yalnızca Chen'in kız arkadaşı olduğunu kabul etti.

Daha önce başından iki evlilik geçtiği öğrenilen adam polise "Yakışıklıyım, kadınları memnun edebiliyorum. Bu durum önceki işlerim makul gelirler elde etmemi sağladı." açıklamasında bulundu.



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Yaşadığı sürecin kendini çok yıprattığını belirten Chen, kısa bir tatile gitmenin kendine iyi geleceğini söylediğinde diğer kadınlar da ona katıldı. Davanın gidişatı ile ilgili kadınları arayıp bilgilendirmek isteyen polis memuru Chen'e ulaştığında 3 kadının birlikte tatile gittiğini öğrendi.

South China Morning Post'a konuşan kadınlar çok iyi anlaştıklarını ve arkadaş olduklarını belirtirken adamın iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.