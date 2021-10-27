Kendi uzay istasyonunu inşa edecek

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Aralarında havacılık devi Boeing’in de olduğu 5 şirketin ortaklığında kurulacak istasyona, tam 14 üniversite çalışmalarıyla katkı sağlayacak. “Orbital Reef” (Yörünge Resifi) adlı istasyon 830 metreküp hacmi ile tek seferde 10 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede olacak. Halihazırda kullanılan Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) 916 metreküp ile yaklaşık olarak bir Boeing 747 yolcu uçağına eşdeğer iç hacme sahip. UUİ’nin 2028-2030 yılları arasında kullanım ömrünü doldurması beklenirken Orbital Reef’in tam da bu döneme yetiştirileceği belirtildi. Blue Origin, istasyonun potansiyel müşterileri arasında uzay ajansları, teknoloji şirketleri, uzay programı olmayan ülkeler, medya ve seyahat şirketlerinin olduğunu belirtti.