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Kendi mayınları Rus askerlerini havaya uçurdu!

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#Mariupol#Mayın#Tuzak
Kendi mayınları Rus askerlerini havaya uçurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 16:35

Ukraynalıların yaptığı sahte bir ihbar ile kentin dağlık bölgesindeki bir eve baskın düzenleyen Rus askerleri kendi mayınlarının patlaması ile havaya uçtu. Olayda bir askerin hayatını kaybettiği bir askerin de bacağını kaybettiği için hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Kendi kontrolleri altındaki Mariupol kentinde devriye gezen Rus askerleri Azov taburu ile ilgili aldıkları bir ihbar sonrası hızla belirtilen adrese koştu.

Ancak Ukraynalı askerlerin saklandığı iddia edilen ev bomboştu ve Rus askerlerini çok kötü bir sürpriz bekliyordu...

Kendi mayınları Rus askerlerini havaya uçurdu

AZOV TABURU İHBARI SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Savaşın ilk aylarında direnişin simgesi haline gelen Mariupol kenti geçtiğimiz Nisan ayından beri Rusların kontrolü altında. Rus askerleri kentteki fabrikada yaklaşık bir ay esir kaldıktan sonra teslim olan Azov taburu askerlerinden olduğu iddia edilen bir grup Ukraynalı askerin kentin eteklerindeki bir evde saklandığına dair ihbar alınca ekiplerini direk bölgeye yönlendirdi.

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KENDİ MAYINLARI HAVAYA UÇURDU

Ancak söz konusu ihbar sadece bir telefon şakasından ibaretti ve ekipler boş duvarlar dışında hiçbir şey göremedi.

Rus askerleri söz konusu eve giderken bölgeye kendi yerleştirdikleri mayınları unutmuştu ve ancak mayınları unutmayan birileri vardı ve isimsiz ihbar da zaten bu yüzden yapılmıştı.

Askerler evden dışarı çıkar çıkmaz kendi mayınlarının patlaması ile havaya uçtular.

Kendi mayınları Rus askerlerini havaya uçurdu

BİR ASKER HAYATINI KAYBETTİ, BİR ASKER BACAĞINI KAYBETTİ

Belediye başkanlığından yapılan açıklamaya göre patlamada bir asker hayatını kaybetti, başka bir asker de bacağını kaybederek Donetsk'teki bir hastanede tedavi altına alındı.

ZAFER OLARAK KUTLANDI

Ukraynalıların sahte telefon ihbarı ile Rus askerlerini mayın tuzağına çekmesi, savaş boyunca yıkıcı bombardımana maruz kalan, aylarca yiyecek bulamadan yer altında saklanmak zorunda kalan Mariupol sakinleri tarafından bir zafer olarak yorumlandı.

UKRAYNA DUYURDU: İLK SAVUNMA HATTI AŞILDI

Öte yandan Ukrayna ordusu, işgal altındaki Herson bölgesinde başlattığı operasyonda Rusya'nın ilk savunma hattını aştığını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya ordusu için, eğer askerler hayatta kalmak istiyorsa, kaçma zamanı" dedi.

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Ukrayna'nın kendisine ait olanı almak için geri döndüğünü söyleyen Zelenskiy, Harkiv, Luhansk, Donetsk ve işgal altındaki diğer bölgeleri almak için de harekete geçeceklerini belirtti

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın iddiaları üzerine Rusya'nın Herson çevresindeki kuvvetlerini doğudan birlikler kaydırarak takviye etmeye çalıştığını açıkladı.

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