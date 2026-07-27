'Kendi fırtınasını yaratan yangın' Bordeaux'ya ilerliyor: Kıyametvari alevler Fransa'yı kasıp kavuruyor

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Fransa'nın güneyindeki Gironde bölgesinde çarşamba gününden bu yana etkili olan orman yangını, hava koşullarını değiştirecek kadar büyüdü. Yangının neden olduğu pirokumulonimbus bulutu, kendi rüzgarlarını ve daha fazla yangına yol açabilecek şimşekler üretebiliyor. Bölgeye yaklaşık 2 bin 500 itfaiyeci, bin 500 askeri personel ve bin 200 civarında polis konuşlandırıldı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Bordeaux'nun da bulunduğu Gironde bölgesindeki büyük yangın, "kıyametvari" olarak nitelendiriliyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının tahmin edilemez olduğunu ve düzensiz bir şekilde Bordeaux metropol bölgesine doğru ilerlediğini belirtti. Alevler pazar günü şehrin sınırlarına yaklaştı.

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KENDİ FIRTINASINI YARATAN YANGIN

Bordeaux yangını, benzeri görülmemiş bir pirokumulonimbus olayına neden oldu. Bu devasa ateş bulutu, kendi rüzgarlarını yaratarak daha fazla yangına yol açan şimşekler üretiyor.

Gironde İtfaiyeciler Sendikası Başkanı Sebastien Berge, yangının büyüklüğüne dikkat çekerek, "Bu büyüklükte bir yangın olduğunda, kendine özgü bir hava koşulu yaratıyor. Özellikle 20 km'den fazla uzanan bir yangın cephesi olduğu göz önüne alınırsa yeni çıkan yangınları takip etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

Daily Mail'ın haberine göre, Fransa Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu'ndan (FNSPF) Eric Brocardi, yangınla mücadeleyi "Bu bir Davut-Goliath senaryosu. Bir noktada zayıf bir alan bulacak ve oraya saldıracağız" diye anlattı.

Yetkililer, günlerdir yangınla mücadele eden acil servis ekiplerinin çabalarına rağmen 38 derecelik sıcaklığın alevlerin yayılması tehdidi oluşturduğu uyarısı yaptı.

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250 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Yangınlar nedeniyle Fransa genelinde 250 binden fazla kişi tahliye edildi. Pazar gecesi geç saatlerde 55 bin kişiye daha şehri terk etmeleri emri verildi. Gironde bölgesinde en az 240 ev yıkıldı; bunların çoğu Le Porge köyünde bulunuyor.

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İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Fransa genelinde durumun "hala çok olumsuz" olduğunu belirtti. Gironde bölgesindeki yangın, çarşamba gününden bu yana 75 itfaiyecinin yaralanmasına neden oldu. İtfaiyecilerden 10'u tahliye edildi. Fransa'da salı günü Bordeaux yakınlarında 2 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

"YANGIN BORDEAUX'NUN KAPISINA DAYANDI"

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Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, 850 bin kişinin yaşadığı ve yangınlar nedeniyle yerinden edilmiş binlerce kişiye barınak sağlayan şehrin kent bölgesinin tahliyesine yönelik henüz bir planları olmadığını söyledi. Cazenave, yangının "artık şehrin kapısına dayandığını" belirterek, yetkililerin "teyakkuzda" ve "her şeye hazır" olduklarını kaydetti.

Cazenave, orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenler için kurulan bir barınakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın metropol alanının sınırında devam ediyor ancak henüz metropolün batı tarafına doğru ilerleme kaydetmedi" dedi.

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YEREL HALK YANGINA KARŞI SEFERBER OLDU

Bölge sakinleri, ellerinde sadece hortumlarıyla yangının evlerine yayılmasını önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bölgede yaşayan Georges Clivaz, yangın birkaç kilometre ötede devam ederken Saint-Jean-d'Illac'taki mülküne giderek yol boyunca su püskürttü.

Clivaz, "Bunu yangının ilerlemesini yavaşlatmak için yapıyoruz; evlerimizi kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.

Cuma günü köy tahliye edilmiş olmasına rağmen, Clivaz ailesiyle birlikte direnmeye çalıştığını söyledi ancak itfaiyecilerin kendisine yangının 2 ya da 3 saat içinde buraya ulaşacağını söylediğini aktardı. Fransa Savunma Bakanlığı, şehrin havacılık ve uzay sanayisinin önemli bir merkezi olan çevredeki sanayi bölgelerini korumak amacıyla özel önlemler aldığını açıkladı.