Kendi cinayetinde ifade verdi, merhametini mezardan bile gösterdi!

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ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Judy Malinowski 2015 yılında eski erkek arkadaşı Michael Slager'in saldırısına uğradı.

HASTANE YATAĞINDA İFADE VERDİ

Vücudunun yüzde 95'ini kaplayan yanıklarla bir hastane yatağında yaşama tutunmaya çalışan talihsiz kadının 8 ay komada kaldıktan sonra mucizevi bir şekilde bilinci yerine geldi ve çektiği dayanılmaz acılara rağmen adaletin peşine düştü.

Hastane yatağında bir kameraya ifade veren kadın kendisini bu hale getiren kişinin eski sevgilisi Michael Slager olduğunu söyledi.



27 Haziran 2017'de hastanede çekilen video kaydında zar zor konuşan 33 yaşındaki kadın, güpegündüz meydana gelen kan donduran olayı şu sözlerle anlattı;

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"Tartışmaya başladıktan sonra arabanın arkasındaki benzin bidonunu aldı, etrafımda koşuyordu. Benzini başımdan aşağı döktü, döktüğü benzin boğazımın içine kadar kaçtı. Ona baktım, cebinden bir çakmak çıkardı ve bana doğru yürümeye başladı. Sadece ağladığımı ve yardım için yalvardığımı hatırlıyorum "

İFADE VERDİKTEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tüm yalvarışlarına rağmen eski sevgilisinin kendini ateşe verdiğini anlatan Judy, ifade verdiği video kaydından sadece 5 ay sonra hayatını kaybetti

Görgü tanıkları 2 çocuk annesi kadının bir an içinde alevler içerisinde kaldığını adamın ise geri çekilerek hiç bir şey yapmadığını anlatırken, olayın yaşandığı yerdeki ATM'lerin güvenlik kameralarından alınan görüntülerde Judy'nin turuncu bir alev içinde yere düşerken görülüyor.



Olay sonrası Judy hastaneye kaldırılırken, Slager gözaltına alındı ancak hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip olayın kaza olduğunu öne sürdü.

Mahkeme ağır saldırı ve kundaklama ile suçlamaları ile hakim karşısına çıkarılan adama o zamanlar Ohio'daki en yüksek ceza olan 11 yıl hapis cezası verdi ancak Judy'nin ölümü sonrası bu durum değişti.

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Judy'nin hastane yatağında verdiği ifade ölümünden bir yıl sonra mahkemede kullanıldı. Slager, cinayetten ölüm cezasına çarptırıldı.

MERHAMETİNİ MEZARDAYKEN BİLE GÖSTERDİ

Ancak Judy merhametini mezardan bile gösterdi. Söz konusu video kaydından yargıca seslenen genç kadın, katilinin suçundan dolayı idam edilmesini değil, hayatının geri kalanını hapiste geçirmesini istediğini belirtti.

Hayatını kaybeden kadının annesi Insider'a yaptığı açıklamada "Judy kızgın veya intikamcı bir insan değildi. Onun gerçek doğası böyleydi. Verdiği ifadede yalnızca kendisi için değil, aile içi şiddetten etkilenen diğer insanlar için de konuştu" dedi.



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Judy'nin yürek dağlayan hikayesi yıllardır ABD gündeminden düşmezken, talihsiz kadının adalet arayışı belgesellere konu oldu.



Judy sadece ölümünden sonra verdiği ifadeyle tarih yazmakla kalmadı. Hikayesi ve savunuculuğu ayrıca, benzin gibi yanıcı maddelerle kurbanlara saldıran ve onları deforme eden suçlulara altı yıla kadar hapis cezası ekleyen bir eyalet yasasının çıkarılmasına da yardımcı oldu.

Yasa koyucular oybirliğiyle “Judy Yasasını” kabul etti ve Judy'nin cenazesiyle aynı hafta, vali tarafından yanında iki kızı da varken imzalandı.