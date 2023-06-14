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Kendi cenazesine helikopterle iniş yaptı! Dünyanın konuştuğu cenaze töreni

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#Belçika#Sahte Cenaze Töreni#Helikopter
Kendi cenazesine helikopterle iniş yaptı Dünyanın konuştuğu cenaze töreni
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 10:32

Belçika'da yaşayan 45 yaşındaki bir adam ailesinin kendisi ile iletişimi koparması nedeni ile sıra dışı bir plana girişti. Kendini ölmüş gibi gösteren ve cenaze töreni düzenleyen adamın görüntüleri bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 162 bin takipçisi olan David Baerten kendini ölmüş gibi göstererek aile üyelerine 'iletişimi koparmama' konusunda bir ders vermeye karar verdi.

PLANI KARISI VE KIZLARI İLE YAPTI

45 yaşındaki Belçikalı adam, sahte cenaze töreni fikrini karısı ve çocuklarına açtığında, onlar da bu sıradışı fikre destek verdi detaylı bir plan hazırladılar.

KIZI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Baerten'ın kızlarından biri sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybettiğini duyurarak, "Babacığım huzur içinde yat, seni asla unutmayacağız. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Neden sen? Daha büyükbaba olacaktın, önünde hala koca bir hayat vardı." dedi.

Kendi cenazesine helikopterle iniş yaptı Dünyanın konuştuğu cenaze töreni

CENAZE ALANINA HELİKOPTER İLE İNİŞ YAPTI

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Cenaze töreni Belçika'nın Liege kentinde düzenlendi. 45 yaşındaki adamın akrabaları ve sevenleri yas tutmak için toplanmışken Baerten, kiraladığı HELİKOPTER ile cenaze alanına iniş yaptı.

Cenaze törenine katılanlardan birinin sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, insanların yaşadığı kısa bir şoktan sonra helikoptere doğru koştuğu ve adama sarıldığı görülüyor.

Baerten'ın en yakın arkadaşı Thomas Faut'un adama sarılırken "Yemin ederim ağlıyordum. Şok oldum dostum, seni seviyoruz" dediği duyuluyor.

Kendi cenazesine helikopterle iniş yaptı Dünyanın konuştuğu cenaze töreni

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Cenaze törenine ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken kullanıcılardan bazıları bunun 'acınası bir şaka' olduğunu belirtti.

Diğerleri ise adamın sevdiklerine 'büyük bir hayat dersi' verdiğini öne sürerek insanların sevdiklerine daha fazla vakit ayırmaları gerektiğini belirttiler.

"AİLEM BENİ GÖRMEZDEN GELİYORDU"

İngiliz Times gazetesinin ulaştığı David Baerten, ailesinin kendisi ile uzun süredir iletişimi kopardığını belirterek, "Ailemin yaptıkları beni incitiyordu. Hiç bir şeye davet edilmiyordum, beni görmezden geliyorlardı. Bu yüzden onlara bir hayat dersi vermek ve buluşmak için birinin ölmesini beklememeniz gerektiğini göstermek istedim." dedi. 

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#Belçika#Sahte Cenaze Töreni#Helikopter

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