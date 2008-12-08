’Kemik aşısı’yla kırık tedavisi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiliz bilimadamları, "enjekte edilebilir kemik" geliştirdi. Kırılan kemikler "aşılanarak" hızla onarılabilecek.

Notthingham Üniversitesi’nde çalışan Prof Kevin Shakesheff’in liderliğiden yapılan testlerde, diş macunu kıvamında özel bir madde kullanılıyor. İlk denemelerde, kırık kemiğin içine enjekte edilen maddenin, kemiğin, çevresinde gelişimini sağlayacak bir iskelet oluşturduğu gözlendi. Bu biyolojik iskelet, daha sonra vücuda zarar vermeden kendiliğinden yok oluyor. Geçen hafta prestijli bir tıp ödülü kazanan buluş, 18 ay içinde insanlığın hizmetinde olacak.