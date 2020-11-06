'Kellelerini mızrağa geçirip Beyaz Saray'ın köşesine asardım' deyince...

Eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, oy sayımı sürerken ve netice hâlâ netleşmediği halde, Başkan Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerin kazandığını savundu. Akabinde de Ronald Reagan'dan bu yana ABD başkanlarına halk sağlığı konularında danışmanlık yapan Dr. Anthony Fauci ile FBI Direktörü Christopher Wray'ı kovması yolunda tavsiyede bulundu.

Bununla da yetinmeyen Bannon, internetten yayınlanan "War Room: Pandemic" programındaki yorumlarına şöyle devam etti: "Kellelerini mızrağa takardım. Evet. Federal bürokratlara uyarı olarak Beyaz Saray'ın iki köşesine asardım. Ya programa uyacaksınız ya da gideceksiniz."

SIRAYLA HEPSİ KALDIRDI, TWITTER İSE...

Bannon'ın bu ifadelerinin yer aldığı video Facebook, Youtube ve Twitter'da yayınlandı. Facebook 10 saatin ardından videoyu sildi, Youtube da "şiddeti teşvik" gerekçesiyle yayını kaldırdı. Twitter ise Bannon'ın podcast programına ait hesabı süresiz olarak askıya aldı.