'Kelepçe takmanıza gerek var mı?' 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki kız çocuğunun görüntüleri ortaya çıktı!

Haberin Devamı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan Tulsa kentinde 12 yaşındaki kız çocuğunun 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayarak öldürmesinin ardından yaşanan anlar polis kamerasına yansıdı.



Çocukların annesi April Lyda polise yaptığı açıklamada, gece yarısı üst katta uyurken kızının yanına geldiğini ve kardeşini bıçakladığını söylediğini anlattı.

The Law & Crime Network tarafından elde edilen polis kamerası görüntülerinde, güvenlik gerekçeleri nedeni ile adı açıklanmayan 12 yaşındaki kız çocuğunun polise teslim olduğu anlar görülüyor.



Haberin Devamı

5 Ocak tarihinde çekilen görüntü kaydı aşağı koşarak 'çok üzgünüm' diyen bağıran kızın görüntüleri ile başlıyor. Bu sırada ekrana anne Lyda geliyor ve polise oğlunun göğsünden bıçaklandığını söylüyor. Daha sonra kızına dönerek 'Dua et yaşıyor olsun' diyor.

Kız çocuğu tekrardan 'Çok üzgünüm anne, ne olduğunu bilmiyorum' derken polisin çocuğun eline kelepçe takarak evden çıkardığı görülüyor.



Gözyaşları içindeki kız çocuğu polise kardeşine saldırıp daha sonra elindeki bıçağı camdan aşağı attığını söyleyerek polisle beraber bıçağın olduğu alana giderken, ağır yaralı kardeşi de hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ablası tarafından bıçaklanan 9 yaşındaki Zander aldığı ağır yaralar nedeni ile kaldırıldığı hastanede yerel saatle gece 02:30'da hayatını kaybetti.



Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Zander

Haberin Devamı

HAPSE GİRİP GİRMEYECEĞİNİ SORDU

Devriye arabasının içinden gelen görüntülerde kız çocuğunun polislere 'hapse girip girmeyeceğini sorduğu' duyuluyor. Polislerden biri çocuğu rahatlatmak için 'Bunu söylemek için çok erken' derken, bu noktadan sonra kızın kendi kendine söylendiği duyuluyor:

"Hayatımı mahvettim, geleceğimi mahvettim, her şey benim suçum. Tanrım lütfen bana yardım et"



Bugün Batı medyasında büyük yankı uyandıran görüntülerde en dikkat çeken kısım kız çocuğunun polislere "Kelepçe takmanıza gerek var mı? Ben iyi bir çocuğum' diye sorması oldu.



Haberin Devamı

Karakoldan gelen görüntülerde polis memurlarının kız çocuğunun fotoğraflarını çektiği görülüyor. Anna Lyda polis sorgusunda kızının erkek kardeşine neden böyle bir öfke duyduğunu anlamadığını belirtti.

Cinayetin nedeni hala bilinmezken kız çocuğunun Tulsa Polisi Çocuk Kriz Birimi tarafından çocuk gözaltında tutulduğu öğrenildi.