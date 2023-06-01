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'Kelepçe takmanıza gerek var mı?' 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki kız çocuğunun görüntüleri ortaya çıktı!

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#ABD#Cinayet#Dünya
Kelepçe takmanıza gerek var mı 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki kız çocuğunun görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 10:36

ABD'de 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki kız çocuğunun görüntüleri yayınlandı. Polislere 'Kelepçe takmanıza gerek var mı? Ben iyi bir çocuğum' diyen kız çocuğunun cinayeti neden işlediği hala bilinmiyor.

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan Tulsa kentinde 12 yaşındaki kız çocuğunun 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayarak öldürmesinin ardından yaşanan anlar polis kamerasına yansıdı.

Kelepçe takmanıza gerek var mı 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki kız çocuğunun görüntüleri ortaya çıktı

ANNESİNE SÖYLEDİ: KARDEŞİMİ BIÇAKLADIM

Çocukların annesi April Lyda polise yaptığı açıklamada, gece yarısı üst katta uyurken kızının yanına geldiğini ve kardeşini bıçakladığını söylediğini anlattı.

The Law & Crime Network tarafından elde edilen polis kamerası görüntülerinde, güvenlik gerekçeleri nedeni ile adı açıklanmayan 12 yaşındaki kız çocuğunun polise teslim olduğu anlar görülüyor.

Kelepçe takmanıza gerek var mı 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki kız çocuğunun görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRIP BIÇAĞI CAMDAN AŞAĞI ATMIŞ

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5 Ocak tarihinde çekilen görüntü kaydı aşağı koşarak 'çok üzgünüm' diyen bağıran kızın görüntüleri ile başlıyor. Bu sırada ekrana anne Lyda geliyor ve polise oğlunun göğsünden bıçaklandığını söylüyor. Daha sonra kızına dönerek 'Dua et yaşıyor olsun' diyor.

Kız çocuğu tekrardan 'Çok üzgünüm anne, ne olduğunu bilmiyorum' derken polisin çocuğun eline kelepçe takarak evden çıkardığı görülüyor.

Kelepçe takmanıza gerek var mı 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki kız çocuğunun görüntüleri ortaya çıktı

Gözyaşları içindeki kız çocuğu polise kardeşine saldırıp daha sonra elindeki bıçağı camdan aşağı attığını söyleyerek polisle beraber bıçağın olduğu alana giderken, ağır yaralı kardeşi de hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ablası tarafından bıçaklanan 9 yaşındaki Zander aldığı ağır yaralar nedeni ile kaldırıldığı hastanede yerel saatle gece 02:30'da hayatını kaybetti.

Kelepçe takmanıza gerek var mı 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki kız çocuğunun görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Zander

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HAPSE GİRİP GİRMEYECEĞİNİ SORDU

Devriye arabasının içinden gelen görüntülerde kız çocuğunun polislere 'hapse girip girmeyeceğini sorduğu' duyuluyor. Polislerden biri çocuğu rahatlatmak için 'Bunu söylemek için çok erken' derken, bu noktadan sonra kızın kendi kendine söylendiği duyuluyor:

"Hayatımı mahvettim, geleceğimi mahvettim, her şey benim suçum. Tanrım lütfen bana yardım et"

Kelepçe takmanıza gerek var mı 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki kız çocuğunun görüntüleri ortaya çıktı

"KELEPÇE TAKMANIZA GEREK VAR MI? BEN İYİ BİR ÇOCUĞUM"

Bugün Batı medyasında büyük yankı uyandıran görüntülerde en dikkat çeken kısım kız çocuğunun polislere "Kelepçe takmanıza gerek var mı? Ben iyi bir çocuğum' diye sorması oldu.

Kelepçe takmanıza gerek var mı 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki kız çocuğunun görüntüleri ortaya çıktı

SEBEBİ BİLİNMİYOR, ANNE DE ŞAŞKIN

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Karakoldan gelen görüntülerde polis memurlarının kız çocuğunun fotoğraflarını çektiği görülüyor. Anna Lyda polis sorgusunda kızının erkek kardeşine neden böyle bir öfke duyduğunu anlamadığını belirtti.

Cinayetin nedeni hala bilinmezken kız çocuğunun Tulsa Polisi Çocuk Kriz Birimi tarafından çocuk gözaltında tutulduğu öğrenildi.

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#ABD#Cinayet#Dünya

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