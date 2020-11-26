Kelbecer artık Azerbaycan’ın

Dağlık Karabağ civarındaki yedi rayondan altıncısı Kelbecer’in teslim edilmesi önceki gece yarısı gerçekleşti. Ermenistan’a ait son motorize birliği bölgeden çekilirken, Azerbaycan birlikleri de iki koldan Kelbecer’e giriş yaptı. Kelbecer-Ermenistan sınırında bulunan ve üzerinde “Karabağ’a hoş geldiniz” yazan tabela söküldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bölgenin mayınlardan temizlenmesi ve Ermenilerin bıraktığı silahların toplanmasından sonra bölgeden göçe zorlanmış Azerbaycanlıların evlerine dönme sürecinin başlayacağını açıkladı. Kelbecer rayonunun teslim edilmesinden sonra Ermenistan kontrolü altında sadece Laçin rayonu kalmış oldu. Laçin’in anlaşma uyarınca 1 Aralık’ta Azerbaycan’a geri verilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitaben yaptığı konuşmada, “Zamanında evlerinden kovulan halkımız, topraklarımızı bir zafer daha kazanarak geri almıştır. Kelbecer yeniden Azerbaycan” dedi. Nerdun HACIOĞLU

MACRON’A DAĞLIK KARABAĞ BASKISI

Fransa Senatosu, Ermenistan’ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınmasına ilişkin bir kararı 1’e karşı 305 oyla kabul etti. Senato’da en önemli siyasi grup konumundaki Cumhuriyetçiler (LR) önderliğinde gündeme getirilen belgede, Fransız hükümetinden Dağlık Karabağ hükümetini tanıması ve bu tanımayı kalıcı bir barışın tesisinde müzakere aracı olarak kullanması isteniyor. Senato’nun kararı, Fransa hükümeti açısından tavsiye niteliğinde. Dağlık Karabağ’ın tanınabilmesi için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız hükümetinin bu doğrultuda adım atması gerekiyor. Paris, bu yönde tek taraflı adım atmanın Ermenistan dahil kimsenin işine yaramayacağı görüşünde. Bu da kararın sembolik olmanın ötesine geçmeyeceği anlamına geliyor.