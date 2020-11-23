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Haber Giriş: 23.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kedim ne diyor?

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Kedim ne diyor?
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Kedilerin miyavlarken ne hissettiklerini İngilizce’ye tercüme eden MeowTalk (MiyavKonuş) adlı bir uygulama geliştirildi.

MeowTalk kedilerin miyavlamasının sesini kaydederek ne anlama geldiğini yazıyla ifade ediyor. Uygulamanın çalışması için kedi sahibinin kedisinin seslerini kaydetmesi ve bunların ne anlama geldiğini kendisinin işlemesi gerekiyor. Uygulamayı geliştiren Akvelon’un grup teknik program menajeri Javier Sanchez, “Bunun özellikle insanların koronavirüs önlemleri kapsamında eve kapandığı ve kedileriyle daha çok vakit geçirdiği bir dönemde olması önemli” dedi.

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