Kedilere lüks hizmet: 5 yıldızlı otel

Her kedi için ayrı odanın bulunduğu 40 kedi kapasiteli otelde, kedilerin konaklamasının yanı sıra sağlık kontrolü, duş, manikür pedikür ve aşı takibi gibi hizmetler de veriliyor.

Kedi otelinin sahibi ve işletmecisi Suriyeli Hanin Muhammed, AA muhabirine verdiği röportajda, kedileri çok sevdiği ve onlarla daha uzun vakit geçirebilmek kedi oteli projesini hayata geçirdiğini söyledi.

"Seyahat etmeyi seven, meşgul olan veya kedisini bırakacak bir yeri olmayan kişiler için bir imkan sağladık. Bu fikir aklıma geldi çünkü her şeyden önce kedileri çok seviyorum." diyen Muhammed, toplan 40 kedi odasının 38'inin sürekli dolu olduğunu kaydetti.

Muhammed, bazı kedi sahiplerinin kedilerinin yıkanması ve her türlü bakımı için otele bıraktığını aktardı.

İnsanların kedilerini 2 gün ila 3 aya kadar otele bırakabildiğini söyleyen Muhammed, "Mesela düğünleri varsa gelip yavru kedileri iki veya üç günlüğüne otele bırakıyorlar. En uzun süremiz dört ay. Bazı insanlar yavru kedilerini dört ay boyunca otele bıraktı." ifadelerini kullandı.

KEDİLERİN HERGÜN FOTOĞRAFI ÇEKİLİP SAHİPLERİNE GÖNDERİLİYOR

Muhammed, iki yıldır kedilerle ilgilendiğini ancak kedi otelini 5 ay önce açtığını, Libyalıların çoğunluğunun kedileri sevdiğini gözlemlediğini söyledi.

"Duş paketinde tırnak temizliği, kulak temizliği var. Kedinin tüylerinde düğüm varsa fırçalanır, piresi varsa temizlenir. Ardından kurutucuya konur. Kurutucu önce sterile edilir, ikinci ayarı ise kurutma ve koku giderme içindir." diyen Muhammed, sokak kedilerini de sahiplendirdiklerini aktardı.

Muhammed, merkezde kedilerin her gün fotoğraf ve videolarının çekilerek sahiplerine gönderildiğini, bu iş için bir kişinin çalıştığını kaydetti.

Tunus'tan Libya'da yaşayan teyzesini ziyarete gelen ve kedilerinden ayrılmak istemediği için onları da getirip otele bırakan Tunuslu İma Ranya da, kedi otelinin verdiği hizmetten çok memnun olduğunu söyledi.

Ranya, Libya'da lüks bir kedi oteli olduğunu teyzesinden duyduğunu ve onun teşvik etmesiyle kedilerini getirdiğini, kedi otelinin çok temiz olduğunu ve kedilerine iyi bakıldığını aktardı.

Kedilerini görmek istediğinde merkezi arayarak kedileri hakkında bilgi ve görüntü alabildiğini söyleyen Ranya, çalışan personelden de memnun olduğunu sözlerine ekledi.