MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKedi tabutu satmaya başladı
GeriDünya Kedi tabutu satmaya başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

Kedi tabutu satmaya başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kedi tabutu satmaya başladı

Rusya’da bir girişimci kediler için tabut üreterek internet üzerinden satışa başladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan bir girişimci, kediler için tabut üretmeye başladı. Kedilerin boyutlarına göre 30 ve 15 santimetre uzunluklarında ürettiği tabutların satışı için internet sitesi kuran girişimci tabutların satışı için sosyal medyayı kullanınca kısa zamanda hedefine ulaştı.

Girişimci Rusya’da çok sayıda kişinin evinde kedi beslediği ve kedi ölümlerinin de çok olduğunu, Rus halkının kedileri törenle gömmek istediğini ve bunun kendisine tabut fikrini verdiğini söyledi.

Kedi tabutu satmaya başladı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle