Kazanma ihtimali 302 milyonda birdi... Dudak uçuklatan ikramiye tek kişinin oldu!

ABD, tarihte görülmemiş büyük ikramiyenin tek kupona çıkmasını konuşuyor. Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi, ABD tarihinin en büyük üçüncü ikramiyesini kazanarak tarihe geçti.

Adı açıklanmayan kişinin biletine bir milyar dolarlık büyük ikramiye isabet etti. Kazanan sayılar ise 4-26-42-50-60 ve Mega Ball 24 olarak açıklandı.

Şanslı ABD'li 1 milyar dolarlık (yaklaşık 7,41 milyar TL) ödülün tamamını nakit olarak almak isterse vergilerin düşürülmesiyle birlikte 739,6 milyon dolar (yaklaşık 5,5 milyar TL) alacak.

NTV'de yer alan habere göre bu çekilişte büyük ikramiyeyi matematiksel olarak kazanma ihtimali 302 milyonda bir; yani neredeyse imkansız.

Mega Millions sözcüsü Carole Bober Gentry, bunun kurum tarihindeki en büyük ikinci ikramiye ve ABD piyango tarihinin üçüncü en büyük ikramiyesi olduğunu açıkladı.

23 Ekim 2018'de Güney Carolina'da bir kişi tarafından kazanılan 1, 537 milyar dolar, hâlâ tek bir biletle verilen dünyanın en büyük loto unvanını koruyor.