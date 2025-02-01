Kazanın nedeni hava kulesi mi... ABD’deki uçak faciasından ilk bulgular

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ABD’nin başkenti Washington’da çarşamba gecesi bir yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpıştığı kazaya dair detaylar ortaya çıkıyor. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kokpit ses kayıt cihazını ve uçuş veri kayıt cihazını kurtarıldığını ve değerlendirilmek üzere laboratuvara gönderildiğini açıkladı. Kazanın ön raporuna göre, çarpışma sırasında hava kontrol kulesinde yeterli sayıda personel yoktu.

ERKEN ÇIKSIN DİYE

29 Ocak’ta yerel saatle 21.00 sıralarında Ronald Reagan Havalimanı’na iniş sırasında gerçekleşen kaza sonrası uçak ve helikopter Potomac Nehri’ne düşmüş; toplamda 67 kişi ölmüştü. Washington Post ve New York Times’ta yer alan rapora göre havaalanı kulesinde yeterli personel yoktu ve kaza anında 4 kişinin yapması gereken işi 2 kişi yapıyordu. Helikopter ve uçak trafiği sabah 10.00’dan akşam 21.30’a kadar iki ayrı kişi tarafından yönetiliyor, sonrasında genellikle iki trafiği tek kişi yönlendiriyordu. Kaza akşamı ise yönetici 21.30’u beklemeden bir personele erken çıkma izni için iki görevi tek kişiye verdi. Aynı anda iki işi birden yürüten hava trafik kontrolörü ise helikopteri ve uçağı birbirlerinden ayrı yönledirmeyi başaramadı.

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KAZA KIL PAYI ÖNLENMİŞ

Öte yandan kazadan 24 saat önce benzer başka bir kazanın kıyısından dönülmüş olduğu ortaya çıktı. Amerikan CNN, Ronald Reagan Havalimanı’na inişe geçen bir yolcu uçağının, yine bir helikopter sebebiyle son anda pisti pas geçtiğini ve böylece bir kazanın önlendiğini bildirdi. Washington şehir merkezine, Beyaz Saray’a ve Pentagon’a kısa bir mesafede bulunan havalimanının, sivil ve askeri uçaklar tarafından yoğun şekilde kullanılmasının, hava kontrol trafiğini yönetmeyi zorlaştırdığı belirtiliyor. Aynı zamanda, ülke çapındaki havalimanlarında sertifikalı hava trafik kontrolörü sayısında eksiklik yaşandığı; çalışanların haftada 6 gün, günde 10 saat çalışmak zorunda kaldıkları ve performanslarının yoğun iş yükünden etkilendiği de kaydedildi.

KAYIPLAR ARANIYOR

Bu arada kazada hayatını kaybeden 67 kişinin cesetlerine ulaşmak için Potomac Nehri’ndeki çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri dalgıçların, yoğun çamur ve sıfıra yakın görüş mesafesi nedeniyle zorlandığını belirtti. Yetkililer, en az 14 kişinin cesedinin hâlâ kayıp olduğunu bildirdi.

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TRUMP, OBAMA VE BİDEN’I SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump ise kazayla ilgili yaptığı değerlendirmede eski ABD başkanları Obama ve Biden yönetimlerini, Federal Havacılık Dairesi’nde (FAA) liyakatsız işe alım yapmakla suçladı. Biden yönetiminin “çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık taktikleri” uyguladığını ve “zihinsel engelli bireyleri” işe aldığını savunan Trump, söz konusu kapsayıcılık programının işitme ve görme sorunlarının yanı sıra felç, epilepsi ve cücelik gibi sorunları olan kişilerin işe alınmasına izin verdiğini söyledi.