Kazakistan'dan yeni karar! İranlılar, 5 Mart'tan itibaren ülkeye alınmayacak
Kazakistan hükümeti, Corona Virüsü endişesiyle İran vatandaşlarının 5 Mart'tan itibaren ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona Virüsü nedeniyle dünya çapında endişe artıyor. Kazakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Corona Virüsün ülkede yayılmasının önlenmesi amacıyla İran vatandaşlarının 5 Mart'tan itibaren ülkeye girişinin yasaklanacağı bildirildi.
Hükümet ayrıca, 3 Corona Virüsü vakasının bulunduğu Azerbaycan ile karşılıklı olarak uçuş sayısının azaltılacağını ve virüs bulunan ülkelerin vatandaşlarına çalışma izni verilmesinin askıya alınacağını duyurdu.
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