Kazakistan'dan yeni karar! İranlılar, 5 Mart'tan itibaren ülkeye alınmayacak

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona Virüsü nedeniyle dünya çapında endişe artıyor. Kazakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Corona Virüsün ülkede yayılmasının önlenmesi amacıyla İran vatandaşlarının 5 Mart'tan itibaren ülkeye girişinin yasaklanacağı bildirildi.

Hükümet ayrıca, 3 Corona Virüsü vakasının bulunduğu Azerbaycan ile karşılıklı olarak uçuş sayısının azaltılacağını ve virüs bulunan ülkelerin vatandaşlarına çalışma izni verilmesinin askıya alınacağını duyurdu.



