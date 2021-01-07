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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 07.01.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Kazakistan'dan Türk dili konuşan ülkeler araştırması

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Kazakistan'dan Türk dili konuşan ülkeler araştırması
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Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi tarafından yapılan açıklamada, Türk dili konuşan ülkelerle ilişkileri geliştirmeye büyük önem verildiği bildirildi.

Bakan Tileuberdi, ulusal basın kuruluşuna verdiği mülakatta, Kazakistan’ın çok taraflı ve dostluk ilişkilerine dayalı dış politika izlediğini söyledi.

Bu kapsamda ülkesinin uluslararası arenada güvenilir bir ortak konumuna geldiğini vurgulayan Tileuberdi, diplomaside ekonomi ve insani yardımın yanı sıra kamuoyu, dijital ve tıbbi diplomasiyi güçlendireceklerini kaydetti.

Tileuberdi, tüm dünyanın virüse karşı ciddi sınav verdiği dönemde Türk dili konuşan ülkelerin virüse karşı birlikte mücadele sergilediğini hatırlatarak, "Kazakistan geleneksel olarak, ülkemizin ortak tarih, kardeş diller ve kültürlerle birleştiği Türk dili konuşan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor." ifadelerini kullandı.

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