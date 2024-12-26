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Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin NATO'dan soruşturma çağrısı

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#Nato#Kazakistan#Uçak Kazası
Kazakistandaki uçak kazasına ilişkin NATOdan soruşturma çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 15:28

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yolcu uçağının düşmesiyle alakalı soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

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NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X hesabından yaptığı paylaşımda, düşen uçakta hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye diledi.

Dakhlallah, "Kazada yaralananlara acil şifalar diliyor ve tam soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

KAZAKİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASI

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirmişti.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da 1 günlük milli yas ilan edilmişti.

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#Nato#Kazakistan#Uçak Kazası

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