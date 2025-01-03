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Kazakistan'da zincirleme kaza: 95 araç birbirine girdi

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#Kazakistan#Kaza#Zincirleme
Kazakistanda zincirleme kaza: 95 araç birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 16:14

Kazakistan’da kar fırtınası nedeniyle 95 araç zincirlemeye kaza yaptı. Yetkililer, zincirleme kazada 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Kazakistan’ın kuzey ve doğusunda bugün etkili olan şiddetli kar fırtınası kazaya neden oldu.

Kazakistan’ın yol yapım şirketi KazAvtoJol tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 07.20 sıralarında hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle Astana-Petropavlovsk otoyolunun bir bölümünde trafiğe kısıtlama getirildiği belirtildi.

Hava şartlarının iyileşmesi ve yolların temizlenmesinin ardından başkent Astana yönünde trafik polisi eşliğinde trafik akışının sağlandığı kaydedilen açıklamada, 13.28 sıralarında Janatalap köyü yakınlarında sürücülerin hız sınırına ve güvenli mesafeye uymaması nedeniyle yaklaşık 95 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldiği ifade edildi.

Akmola bölgesi polis departmanı tarafından yapılan açıklamada, zincirleme kazada 11 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Kazanın ardından bir şeridin tamamen temizlendiği ve trafik akışının başladığı belirtilen açıklamada, temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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#Kazakistan#Kaza#Zincirleme

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