Kazakistan’da son 24 saatte 1759 yeni koronavirüs vakası

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan’da son 24 saatte 1759 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 63 bin 514’e yükseldi.

Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 375 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 38 bin 8 kişinin de iyileştiği açıklandı.