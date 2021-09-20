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Kazakistan'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

#Kazakistan#Silahlı Saldırı#Almatı
Kazakistanda silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Almatı şehrindeki silahlı saldırıda 2’si polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Kazakistan'da gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Almatı Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırının yerel saatle 17.00 sularında şehrin Alatau ilçesinde düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Zanlının etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi.

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#Kazakistan#Silahlı Saldırı#Almatı