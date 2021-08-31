MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKazakistan’da Savunma Bakanı istifa etti
GeriDünya Kazakistan’da Savunma Bakanı istifa etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Kazakistan’da Savunma Bakanı istifa etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazakistan’da Savunma Bakanı istifa etti

Kazakistan’da 26 Ağustos'ta askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada askeri personel ve kurtarma ekibinden 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev istifa kararı aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Savunma Bakanı Yermekbayev’in istifa mektubunu kabul ettiğini bildirdi.

Yermekbayev, geçen hafta ülkenin güneyindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından bölgede durumu kontrol altına aldıktan sonra istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Kazakistan’da 26 Ağustos’ta yerel saatle 19.00 sularında Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesindeki askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın, patlamaya neden olmuştu.

Resmi kaynaklara göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekibinde görevli 15 kişi yaşamını yitirmiş, çoğu itfaiye ve kurtarma görevlisi 90 kişi de yaralanmıştı.

Kazakistan’da Savunma Bakanlığına Murat Bektanov atandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Murat Bektanov, ülkenin yeni Savunma Bakanı oldu.

​​​​

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi