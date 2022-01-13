Kazakistan’da protestolar sebebiyle 10 bin gözaltı

Haberin Devamı

Yetkililer, sadece son 24 saatte 1700 kişiyi tutukladıklarını açıkladı. Önceki gün de güvenlik güçleri ve protestocular arasındaki çatışmaların büyük bölümünün yaşandığı ülkenin en büyük kenti Almatı’da 1678 kişi tutuklanmıştı. Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere 300’den fazla ceza soruşturması açıldı.

Yeni yılın ilk günlerinde başlayan prostestoların çatışmaya dönüşmesi sebebiyle Kazakistan Başbakanı Kasım Tokayev, Rusya’nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden askeri yardım istemiş, 3000 kadar Rus askeri Kazakistan’a konuşlanmıştı.

MECLİS’TEN KAZAKİSTAN BİLDİRİSİ

TBMM’de grubu bulunan 4 parti, ortak bildiriyle Kazakistan’a dayanışma mesajı verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grup başkanvekillerinin ortak imzasını taşıyan bildiride “Kardeş Kazakistan’ın istikrar ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz” denildi.