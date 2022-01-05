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Kazakistan'da ortalık karıştı! Ülke genelinde OHAL ilan edildi

#Kazakistan#OHAL#Protesto

Kazakistan’da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar, hükümetin istifasına rağmen devam ediyor. Göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bu gelişmenin ardından Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev'in Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden askeri destek talebinde bulunduğu ajanslara düştü. Öte yandan Almatı'daki uluslararası havalimanının kontrolü protestocuların eline geçti.

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Protestoların dün şiddetini arttırmasıyla ülkenin en büyük kenti Almatı, petrol zengini Mangistau bölgesi ve başkent Nur-Sultan'da 2 hafta olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamda Nursultan'da yerel saatle 23.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Almatı'da dün yakıt fiyatlarındaki zammı protesto edenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılan protestolarda 200'den fazla kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Protestocular polisin müdahalesi öncesinde, "İhtiyarlar dışarı", "Hükümet istifa" şeklinde sloganlar atmıştı. Almatı'da protestocular bugün de belediye binasını ateşe verirken, Aktobe’de ise hükümet binasına baskın gerçekleştirdi.

HAVALİMANI ELE GEÇİRİLDİ

Protestocular Almatı'daki uluslararası havalimanın da kontrolünü ele geçirdi.

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BBC Türkçe'nin haberine göre; Kuveytli havayolu şirketi Jazeera Airways de Almatı'ya uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

Rus ajansı RIA'nın aktardığına göre Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sekiz emniyet mensubunun öldürüldüğünü, 317'sinin de yaralandığını açıkladı.

Salı gününden bu yana ise ülke çapında internet erişimi sekteye uğradı. İnternet izleme grubu NetBlocks, ülkenin "ulusal çapta bir internet kesintisinin ortasında" olduğunu bildirdi.

Kazakistanda ortalık karıştı Ülke genelinde OHAL ilan edildi

Almatı'da devam eden gösterilerde şehrin emniyet müdürü Kanat Taimerdenov, "radikal grupların 500 sivile saldırdığını ve yüzlerce işyerinin yağmalandığını" aktardı.

ABD yönetimi itidal çağrısı yaparken, Rusya'nın "Protestoların arkasında ABD var" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ukrayna'da sürgünde bulunan Kazak muhalif lider Muhtar Ablyazov, protestoları koordine etmek için Kiev'de bir merkez kurduğunu belirtti ve sokağa çıkan Kazakların kendisiyle iletişime geçmesi için iki telefon numarası yayınladı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev son gelişmeler sonrası yaptığı açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

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Televizyondan halka hitap eden Tokayev, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı da eski lider Nursultan Nazarbayev'den devralacağını açıkladı.

Almatı Havalimanın basın sekreteri, Kazak haber sitesi Orda.kz muhabirine yaptığı açıklamada, "Protestocular havalimanına ulaştı. İlk haberlere göre yaklaşık 45 protestocu havalimanının kontrolünü ele geçirdi. Onların girişiyle personelimiz havalimanından ayrıldı" dedi.

Sözcü, protestocuların kontrolü ele geçirdiğinde havalimanında yolcu olmadığını söyledi:

"O esnada havalimanında hiçbir yolcumuz bulunmamaktaydı. Yolcularımızı hızlıca baştan tahliye ettik. Güvenlik görevlileri havalimanını terk etti. Ama ne zaman ayrıldıklarını tam olarak bilmiyoruz."

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Almatı Kazakistan'ın en büyük şehri konumunda.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan şehir, başkent Nur Sultan'a bin kilometre mesafede. 1997 yılı öncesinde de ülkenin başkentiydi. Şimdilerde ise Orta Asya ülkesinin gerek finansal gerekse de kültürel merkezi konumunda.

ERMENİSTAN ÜLKEYE BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ), Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuyla ilgili talebi üzerine Kazakistan'a barış gücü göndermeye karar verdiğini söyledi.

Dış müdahale dahil, Kazakistan’ın ulusal güvenliğine ve egemenliğine yönelik tehditlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten Paşinyan, "KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi, Kolektif Güvenlik Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca Kazakistan’daki durumu normalleştirmek ve istikrara kavuşturmak için KGAÖ’nün kolektif barış gücünü sınırlı bir süre için bu ülkeye göndermeye karar verdi" ifadelerini kullandı.

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#Kazakistan#OHAL#Protesto

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