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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 09:01 | Son Güncelleme:

Kazakistan'da Askar Mamin başkanlığındaki hükümet istifa etti

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Kazakistan'da Askar Mamin başkanlığındaki hükümet istifa etti
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Kazakistan'da 10 Ocak'ta yapılan parlamento seçiminden sonra Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, yeni hükümetin kurulması için istifa etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Anayasa gereği parlamento seçimi sonrası, ülkede yeni hükümetin onaylanmasına kadar mevcut kabine üyelerinin görevlerini yerine getirmeye devam etmelerine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Buna göre, ülkenin halihazırdaki Başbakanı Askar Mamin başkanlığındaki hükümet istifa etti ve yeni kabine oluşturulana kadar görevlerini sürdürmelerine karar verildi.

Kazakistan’da 10 Ocak’ta yapılan parlamento seçiminde, iktidardaki Nur Otan partisi (yüzde 71,9), Ak Yol Demokratik Partisi (yüzde 10,95) ve Kazakistan Halk Partisi (yüzde 9,10), yüzde 7 barajını geçerek Meclise girmişti.

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