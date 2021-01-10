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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Kazakistan’da halk, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı

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Kazakistan’da halk, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı
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Kazakistan'da kayıtlı 12 milyon seçmen, parlamentonun alt kanadı olan Mecliste gelecek 5 yıl görev yapacak yeni dönem milletvekillerini seçmek için yerel saatle 07.00’den itibaren oy kullanıyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için de aynı anda oy verme işlemleri başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, ülke genelinde oy kullanma merkezlerinde tedbirler artırıldı.

Oy kullanmaya gelen vatandaşların içeriye alınmadan önce ateşleri ölçülüyor ve ellerine dezenfektan sıkılıyor.

Parlamento seçimini, Türk Konseyi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi heyetlerinin aralarında bulunduğu 30 ülke ve 10 uluslararası kuruluştan 398 gözlemci takip ediyor.

Seçimde, iktidardaki Nur Otan (126), Ak Yol Demokratik Partisi (38), Kazakistan Halk Partisi (113), Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi (19), Adal (Dürüst) Partisinden (16) olmak üzere toplam 312 aday yarışıyor.

Ülke genelinde oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00’da sona erecek.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV OYUNU KULLANDI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan’daki Öğrenciler Sarayı binasında kurulan 58 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokayev, yetkililer tarafından seçimlerde adaletin sağlanması ve tüm adaylara eşit fırsatların verilmesi için her şeyi yaptıklarını bildirdi.

KAZAKİSTAN'DA PARLAMENTO SİSTEMİ

Meclis ve Senatodan oluşan iki kanatlı yapıya sahip Kazakistan Parlamentosu, anayasa gereği "devletin en yüksek yasama organı" olarak tanımlanıyor.

Parlamentonun alt kanadı olan Meclis 107 milletvekilinden oluşuyor.

Kazakistan’da halk, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı

Kazakistan’da halk, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı



Kazakistan’da halk, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı

Kazakistan’da halk, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı




Kazakistan’da halk, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı


Kazakistan’da halk, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı


Kazakistan’da halk, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı


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