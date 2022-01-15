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Kazakistan'da görev yapan Rus askerlerinin ülkelerine dönüşü devam ediyor

#Kazakistan#RUSYA#Asker
Kazakistanda görev yapan Rus askerlerinin ülkelerine dönüşü devam ediyor

Kazakistan’da akaryakıt zamlarına karşı başlayarak şiddet olaylarına dönen eylemlerin ardından ülkede istikrarın sağlanması amacıyla görevlendirilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücüne bağlı Rus birliklerin bir kısmı da ülkelerine döndü.

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Kazakistan'da akaryakıta yapılan zammın ardından 2 Ocak'ta başlayan protestoların hükümetin geri adım atmasına rağmen büyüyerek şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin askerleri, Kazakistan’a gelerek kontrolün sağlanmasına yardımcı oldu. Ülkedeki görevlerini tamamlayan KGAÖ’nün barış gücünde yer alan Rus birliklerinin 13 Ocak'ta başlayan çekilme süreci devam ediyor. Kazakistan'ın Almatı kentindeki havaalanına gelen Rus askerler, IL-75 ve AN-124 tipi askeri nakliye uçaklarıyla üslerine geri döndü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede görev yapan hava birlikleri de Rusya'ya döndü. Rus uçaklarına askerlerin kullandığı zırhlı araçlar ve teçhizatlar da yüklendi. Kazakistan'dan ayrılan hava birliklerinin Rusya'daki İvanovo Havaalanı'na götürüldüğü ve askerlerin buradaki üslerine tahliyesinin yapıldığı aktarıldı. Şu ana kadar Kazakistan'dan ayrılan Rus askerlerinin sayısına dair bilgi verilmedi.

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TOKAYEV YARDIM İSTEMİŞTİ

Kazakistan’ın talebi üzerine KGAÖ üyesi Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan ve Belarus tarafından ülkeye 2 binden fazla barış gücü gönderilmiş, Kazakistan’daki olaylarda stratejik binaların güvenliği sağlanmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Salı günü yaptığı açıklamada ülkede durumun kontrol altına alındığını belirterek KGAÖ barış gücü misyonunun sona erdiğini ve askerlerin 13 Ocak’tan itibaren çekilmeye başlayacağını söylemişti.

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