MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlama nedeniyle ulusal yas ilan edildi
GeriDünya Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlama nedeniyle ulusal yas ilan edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlama nedeniyle ulusal yas ilan edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazakistan’da askeri mühimmat deposundaki patlama nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamada askeri personel ve kurtarma ekibinden 13 kişinin şehit olması nedeniyle ilan edilen ulusal yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in dün aldığı kararla, bugün ülke genelinde bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Bu kapsamda başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda olmak üzere tüm devlet kurumları ve yurt dışı temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi.

Televizyon kanalları ve radyo yayınlarında eğlence programları kaldırıldı. Resmi kamu siteleri dahil haber ajanslarının ana sayfaları ise siyah ve beyaza büründü.

Kazakistan’da ilan edilen ulusal yas nedeniyle Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçiliği de "Kardeş Kazak halkı ile dayanışma kapsamında Büyükelçiliğimizdeki bayrağımızı yarıya indirdik." açıklamasını yaptı.

26 Ağustos’ta yerel saatle 19.00 sularında ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesindeki askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın, patlamaya neden olmuştu.

Resmi kaynaklara göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekibinde görevli 13 kişi yaşamını yitirmiş, çoğu itfaiye ve kurtarma görevlisi 90 kişi de yaralanmıştı.

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi