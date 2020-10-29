Kazakistan'da 6 ayda 10 bin 434 ton uranyum üretildi

Ülkede uranyumun yer altı sızdırma yöntemiyle üretildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu yöntem geleneksel yöntemlerle göre daha düşük üretim maliyetine sahip, çevreye daha az zarar veriyor ve üretim güvenliği ve işgücü koruma alanında yüksek göstergeleri sağlıyor." ifadesine yer verildi.



Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyaletlerindeki 20'den fazla uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumunda bulunuyor. Kazakistan'dan Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerine uranyum ihraç ediliyor.