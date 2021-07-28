Kazakistan reklam ihlalleri gerekçesiyle LinkedIn'i yasakladı

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün itibarıyla ülke sınırlarında sosyal paylaşım platformu olan LinkedIn'e erişim yasağı getirildiği bildirildi.

Bakanlığın daha önce söz konusu sosyal medya platformunu reklam ihlali konusunda uyardığı kaydedilen açıklamada, "LinkedIn'de çevrim içi kumar reklamını yapmak ve sahibi olmayan sahte hesaplar oluşturmak gibi reklam ihlalleri yer aldı. Bu tür reklamların yerleştirilmesi sadece Kazakistan yasalarına değil tüm sosyal ağın iç kurallarına aykırıdır." denildi.

Açıklamada, bakanlığın LinkedIn'in tüm ihlalleri ortadan kaldırması durumunda erişimine yeniden izin vermeye hazır olduğu da belirtildi.

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