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Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti

#Kazakistan#Meclis Başkanı #İstifa
Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti

Kazakistan parlamentosunun alt kanadı Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’in istifa ettiğini bildirirken, Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Erlan Koşanov’un Meclis Başkanlığı’na seçildiğini açıkladı.

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Kazakistan’da yaşanan hükümet karşıtı protesto olaylarının ardından başlatılan görev değişiklikleri devam ediyor. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK), Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’in başvurusu üzerine görevinin sonlandırıldığını açıkladı.

Ayrıca MSK, komisyon tarafından milletvekili kaydının yapıldığı Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı Erlan Koşanov’un bugünkü Meclis oturumunda oy birliğiyle yeni Meclis Başkanı seçildiğini duyurdu.

Eski Başkan Nigmatulin, 2012-2014 yıllarında 5’inci dönem Meclis Başkanlığı yapmış, 2016 yılında ise 6’ıncı dönem Meclisine Başkanlığına seçilmişti.

YENİ MECLİS BAŞKANI KOŞANOV KİMDİR

Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde 1962 yılında dünyaya gelen Erlan Koşanov, Karaganda Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.

Daha sonra Kazakistan Devlet İdari Akademisini bitiren Koşanov, parlamentoda Hükümet Temsilciği, Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcılığının yanı sıra Sivil Havacılık Komite Başkanlığı görevlerini yaptı.

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Başkan Koşanov, 2017’de Karaganda valisi olarak atanmasının ardından 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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#Kazakistan#Meclis Başkanı #İstifa

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