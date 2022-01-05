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Kazakistan karıştı! Hükümet istifasını verdi, OHAL ilan edildi...

#Kazakistan#OHAL#Protesto
Kazakistan karıştı Hükümet istifasını verdi, OHAL ilan edildi...

Kazakistan'da büyüyen akaryakıt zammı protestolarının kontrolden çıkması ile hükümet istifasını verirken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev OHAL ilan etti. Ülkenin en büyük şehri Almatı'daki protestoda göstericilere biber gazı, sersemletici bomba ile müdahalede bulunulurken, 1 polis aracı ateşe verildi.

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Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara döküldü. Ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen, Beyneu'da binlerce kişi yürüyüşe geçti. İzinsiz gösterilere karşı güvenlik güçlerinden müdahale gecikmedi. Almatı'da polis ana arterleri kordon altına alırken, kent merkezinde cep telefonu şebekeleri ve internet bağlantısı kısıldı.

İşte o görüntüler

Kazakistanda protestoları büyüyor...Kazakistan'da protestoları büyüyor...Haberin Tüm Görselleri

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Kentte protestoculara biber gazı ve sersemletici bombalarla müdahalede bulunulurken, tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri belediye binası önünde barikat oluşturdu. Polis, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylar şiddetini arttırdı ve protestocular 1 polis aracını ateşe verdi.

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Kazakistan karıştı Hükümet istifasını verdi, OHAL ilan edildi...

Ordunun sokağa indiği kentte protestocular, hükümetin istifasını talep etti. Cumhuriyet Meydanı'nda patlama sesleri duyulurken, bölgeyi yoğun duman sardı. Başkent Nursultan'da da protestoculara karşı gazlı müdahalede bulunuldu. Aktau'da askerin sokağa indiği görüldü.

HÜKÜMET ZAMMI GERİ ÇEKTİ ANCAK İŞE YARAMADI

Hükümet komisyonu Mangıstau bölgesinde doğal gaz fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceğini açıkladı. Ancak halk bu karara razı olmadığını, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bölgeye gelmesini istedi. Daha sonra bazı protestocular kararı açıklayan Başbakan Yardımcısı Yeralı Togjanov’ın etrafın sardı ve Tokayev'in gelene kadar kendisini bırakmayacaklarını ifade etti.

Kazakistan karıştı Hükümet istifasını verdi, OHAL ilan edildi...

OHAL İLAN EDİLDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev protestoculara hitaben yaptığı konuşmada itidal çağrısında bulundu. Tokayev, “Sizden bir kez daha sağduyulu olmanızı, içeriden ve dışarıdan provokasyonlara boyun eğmemenizi rica ediyorum. Hükümet istifa etmeyecek, ancak bir çatışmaya değil, karşılıklı güven ve diyaloğa ihtiyacımız var” dedi. Almati'de batıdaki Mangistau bölgesinde iki haftalık olağanüstü hal ilan etti.

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, nadir görülen bir huzursuzluk patlamasına yanıt olarak ülkenin büyük bölümünde olağanüstü hal ilan etmesinden saatler sonra hükümetin istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden erken saatlerde yapılan açıklamada, Kasım-Jomart Tokayev'in Alikhan Smailov'u başbakan vekili olarak atadığı bildirildi. Smailov daha önce ilk başbakan yardımcısıydı.

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