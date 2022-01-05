Kazakistan karıştı! Hükümet istifasını verdi, OHAL ilan edildi...

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara döküldü. Ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen, Beyneu'da binlerce kişi yürüyüşe geçti. İzinsiz gösterilere karşı güvenlik güçlerinden müdahale gecikmedi. Almatı'da polis ana arterleri kordon altına alırken, kent merkezinde cep telefonu şebekeleri ve internet bağlantısı kısıldı.
POLİSTEN SERT MÜDAHALE
Kentte protestoculara biber gazı ve sersemletici bombalarla müdahalede bulunulurken, tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri belediye binası önünde barikat oluşturdu. Polis, Almatı sokaklarında protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylar şiddetini arttırdı ve protestocular 1 polis aracını ateşe verdi.
HÜKÜMET ZAMMI GERİ ÇEKTİ ANCAK İŞE YARAMADI
Hükümet komisyonu Mangıstau bölgesinde doğal gaz fiyatının düşürüleceği ve litre fiyatının 50 tenge olarak belirleneceğini açıkladı. Ancak halk bu karara razı olmadığını, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bölgeye gelmesini istedi. Daha sonra bazı protestocular kararı açıklayan Başbakan Yardımcısı Yeralı Togjanov’ın etrafın sardı ve Tokayev'in gelene kadar kendisini bırakmayacaklarını ifade etti.
OHAL İLAN EDİLDİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev protestoculara hitaben yaptığı konuşmada itidal çağrısında bulundu. Tokayev, “Sizden bir kez daha sağduyulu olmanızı, içeriden ve dışarıdan provokasyonlara boyun eğmemenizi rica ediyorum. Hükümet istifa etmeyecek, ancak bir çatışmaya değil, karşılıklı güven ve diyaloğa ihtiyacımız var” dedi. Almati'de batıdaki Mangistau bölgesinde iki haftalık olağanüstü hal ilan etti.
HÜKÜMET İSTİFA ETTİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, nadir görülen bir huzursuzluk patlamasına yanıt olarak ülkenin büyük bölümünde olağanüstü hal ilan etmesinden saatler sonra hükümetin istifasını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı ofisinden erken saatlerde yapılan açıklamada, Kasım-Jomart Tokayev'in Alikhan Smailov'u başbakan vekili olarak atadığı bildirildi. Smailov daha önce ilk başbakan yardımcısıydı.