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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 20:33 | Son Güncelleme:

Kazakistan Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi'nde tatbikat yaptı

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Kazakistan Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi'nde tatbikat yaptı
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Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin Hazar'da tatbikat yaptığı belirtilerek, deniz sularında silahlı çatışmada askeri operasyonlar yürütmek için koşulların oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, tatbikatın kontrol organlarıyla gemi komutanlarının hazırlık düzeyini belirlemeyi, askeri operasyonların katılımcılarının uygulama becerileri ve etkileşimini geliştirmeyi sağladığı kaydedildi.

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