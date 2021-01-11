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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Kırgızistan'ın yeni lideri Caparov'a tebrik

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Kırgızistan'ın yeni lideri Caparov'a tebrik
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Kazak yetkililer Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sadır Caparov'u kutladığını açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan’daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sadır Caparov’u telefonda arayarak tebrik etti.

Tokayev görüşmede, Kazakistan’ın kardeş Kırgızistan ile dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ruhu içinde iş birliğinin daha da geliştirilmesine olan kararlılığını bildirdi. 

Caparov da Tokayev’i Kazakistan’da yapılan parlamento seçiminin başarılı geçmesinden dolayı tebrik ederek, Kazak mevkidaşının daveti üzerine "Cumhurbaşkanı" olarak ilk yurt dışı resmi ziyaretini Kazakistan’a gerçekleştireceğini kaydetti.

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