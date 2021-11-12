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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmalıyız

#Kazakistan Cumhurbaşkanı#Kasım Cömert Tokayev#Türk Konseyi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmalıyız

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Konseyi statüsü ve etkisinin her yıl güçlendiğini belirterek, Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmak gerektiğini, bunun çok önemli olduğunu söyledi.

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Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesinde konuştu.

Türk Konseyi statüsü ve etkisinin her yıl güçlendiğini dile getiren Tokayev, "Türk dünyasının jeopolitik perspektifini doğru kullanmalıyız. Bu hepimiz için çok önemli." dedi.

Tokayev, çevre krizinin küresel boyut kazandığı bu dönemde Türk Konseyi'ne üye devletler arasında ortak çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

Yeşil teknoloji, akıllı şehirler ve dijitalleşme alanında ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını söyleyen Tokayev, "Türk Devletleri Teşkilatının modern teknoparklar merkezinin kurulmasına ilişkin mesele üzerinde çalışmaya çağırıyorum. Bunun yanı sıra gelecek yıl, bilişim konularında uzman gençlerimizin ortak forumunu düzenlemeyi öneriyorum." diye konuştu.

Tokayev, ismi zirvenin gerçekleştirildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile birlikte anılan Adnan Menderes'in Türkiye'deki Kazakların hayatında önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Geçen yüz yılın ortasında kader sürgünüyle yollara düşen binlerce Kazak ailesini Anadolu topraklarında kucaklayarak karşılayan Adnan Menderes'i anmadan geçemem. Kazakların burada yerleşmesine, işlerini kurarak köklerini derinleştirmesine imkan sağlayan Adnan Menderes'e Kazakistan halkı adına Allah'tan rahmet ve tüm Türk halkına da içten şükranlarımı iletmek istiyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kazakistan Cumhurbaşkanı#Kasım Cömert Tokayev#Türk Konseyi

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