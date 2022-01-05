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Dışişleri'nden 'Kazakistan' açıklaması! Türk vatandaşlarına uyarı geldi...

#Kazakistan#Dışişleri#OHAL
Dışişlerinden Kazakistan açıklaması Türk vatandaşlarına uyarı geldi...

Kazakistan'da yaşanan olaylar ve OHAL kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı olayları yakından takip ettiğini duyurdu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazakistan Büyükelçiliği ise Türk vatandaşlarına 'kalabalıktan uzak durun" uyarısında bulundu.

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Kazakistan'da büyüyen akaryakıt zammı protestolarının kontrolden çıkması ile hükümet istifasını verirken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev OHAL ilan etti. Olaylar sonrası Kazakistan Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşlar için uyarı geldi. Yapılan açıklamada, "Kazakistan makamları tarafından 19 Ocak'a kadar Almatı ve Mangıstau'da olağanüstü hal ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri ve kalabalık yerlerden uzak durmaları tavsiye olunur" ifadeleri yer aldı.

DIŞİŞLERİ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Öte yazndan Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Temennimiz, kardeş Kazak halkının barışı ve huzurudur." mesajı verdi.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle;

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"Kazakistan’da 2-3 Ocak 2022 tarihlerinde başlayan ve bu sabah Hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemlerini yakından takip ediyoruz.

Dost Kazakistan’ın istikrarına önem atfediyoruz. Temennimiz, kardeş Kazak halkının barışı ve huzurudur. Kazakistan yönetiminin bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır. Kazakistan halkının sağduyusuna güveniyor ve olayların en kısa sürede yatışmasını temenni ediyoruz.

Olaylarda güvenlik güçleri dahil yaralanan Kazak kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." 

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#Kazakistan#Dışişleri#OHAL

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