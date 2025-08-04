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Üç kez uzaya çıkmıştı: Kazak kozmonot Musabayev hayatını kaybetti

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#Kazak Kozmonot#Talgat Musabayev#Kazakistan
Üç kez uzaya çıkmıştı: Kazak kozmonot Musabayev hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 11:15

Kazakistan'da bağımsızlığın ilanından sonra 3 kez uzaya çıkan Kazak kozmonot Talgat Musabayev, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Halk kahramanı" unvanına sahip ünlü kozmonot Musabayev'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

Tokayev, mesajında, Musabayev'in üç kez uzaya çıkan ve uzay yürüyüşü yaparak başarılarıyla Kazakistan'ı yücelten bir kahraman olduğunu belirterek, "Bütün çalışma hayatını yerli uzay sektörünün geliştirilmesine adadı. Toplumda profesyonelliği ve aktif sivil duruşuyla bilinen Talgat Musabayev'in parlak imajı sonsuza dek kalbimizde yaşayacaktır" dedi.

Kazakistan'ın Almatı eyaletindeki Kargalı köyünde, 7 Ocak 1951'de dünyaya gelen Musabayev, bağımsız Kazakistan bayrağıyla 1994, 1998 ve 2001 yıllarında uzaya çıktı ve 4 uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Kazak kozmonot oldu.

Musabayev, böylece toplamda 341 gün 9 saat 49 dakika uzayda kaldı.

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Ölüm nedeni açıklanmayan Musabayev, 2007-2016 yıllarında Kazakistan Ulusal Uzay Ajansı Başkanlığı ve 2017-2023 döneminde ise Kazakistan Parlamentosu Senato Milletvekilliği yapmıştı.

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#Kazak Kozmonot#Talgat Musabayev#Kazakistan

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