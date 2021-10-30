Kaza sonrası alısverişte

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ABD’nin Vermont eyaletine bağlı Manchester şehrinde eşi ve çocuklarıyla alışverişe çıkan Baldwin, Ralph Lauren mağazasından çıkışta gazetecileri görünce yüzünü gizlemeye çalıştı.



ONLAR MI SUÇLANACAK



Bu arada, soruşturmayı yürüten Santa Fe bölgesi savcılığı, Alec Baldwin’in ceza alması seçeneğinin masada olduğunu söyledi. İddianame henüz resmi olarak açıklanmazken, Hollywood’a dair haberlerin yer aldığı “Deadline”, silahı Baldwin’e veren yardımcı yönetmen David Halls ile filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed’in davanın baş aktörleri olduğunu yazdı.