Kaza sonrası alısverişte

ABD’nin Vermont eyaletine bağlı Manchester şehrinde eşi ve çocuklarıyla alışverişe çıkan Baldwin, Ralph Lauren mağazasından çıkışta gazetecileri görünce yüzünü gizlemeye çalıştı.
ONLAR MI SUÇLANACAK
Bu arada, soruşturmayı yürüten Santa Fe bölgesi savcılığı, Alec Baldwin’in ceza alması seçeneğinin masada olduğunu söyledi. İddianame henüz resmi olarak açıklanmazken, Hollywood’a dair haberlerin yer aldığı “Deadline”, silahı Baldwin’e veren yardımcı yönetmen David Halls ile filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed’in davanın baş aktörleri olduğunu yazdı.
Dar gelirliye destek hamlesi
O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın
Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişiler
Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....