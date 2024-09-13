Kaza değil cinayet! Washington Post’un araştırması ortaya çıkardı

Haberin Devamı

Barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail ordusu tarafından Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde öldürülmesine ilişkin yeni bulgular ortaya çıktı. Amerikan Washington Post gazetesinin araştırmasına göre Ayşenur, gösteri bittikten ve göstericiler geri çekildikten sonra hedef alındı. İsrail ordusu ise olayın ‘şiddetli bir protesto’ sırasında kasıtsız olarak gerçekleştiğini öne sürmüştü.

200 METRELİK MESAFE

Araştırmasını 13 görgü tanığı, bölge sakinleri ve yabancı aktivistlerle birlikte Ayşenur’un gönüllü olarak çalıştığı Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) tarafından sağlanan 50’den fazla video ve fotoğrafa dayandıran Washington Post (WP), Ayşenur’un protestocuların güvenlik güçlerinden 200 metreden fazla uzaklaşmasından yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğunu tespit etti.



KASTEN HEDEF ALINDI

Haberin Devamı

Saldırının gerçekleştiği 6 Eylül’de cuma namazı sonrası Filistinli genç erkeklerin protesto yürüyüşüne geçtiği, bunun üzerine İsrailli askerlerin sert müdahalesi sonrası kalabalığın dağıldığı belirtildi. Eylemcilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale edilmesinin ardından aktivistlerin Filistinlilerle birlikte ağaçların ve kayaların arkasına saklandıkları belirtildi. İsrailli aktivist Jonathan Pollack, bir Beyta sakininin evinin çatısına konuşlanan İsrailli askerlerinin silahını kendilerini doğru doğrulttuğunu, bir namlu parlaması gördüğünü ve iki el silah sesi duyduğunu aktarıyor. Evin sahibi Filistinli Ali Maali ile de konuşan WP, üst üste iki mermi sesi duyduğunu ve bunun evini sarstığını ifade ediyor. Aktivistler tarafından çekilen videoda tam o sırada silah seslerinin ardından birisi ambülans için çığlık atıyor. Arkadaşları, Ayşenur’un zeytin ağaçlarının yanına düştüğünü görüyor ve yanına koşuyor.

İSRAİL’DEN YANIT YOK

İsrail ordusunun soruşturmasında Ayşenur’un kendisine yönelik olmayan bir mermiyle kasıtsız olarak vurulmuş olmasının muhtemel olduğu öne sürülmüştü. Ancak WP’nin analizine göre ateş, aktivistlerin askerlerden uzaklaşmasından 20 dakika sonra açıldı. İsrail ordusu, WP’nin askerlerin göstericilere neden geri çekilmelerinden bu kadar süre sonra ve tehdit oluşturmadıkları bir mesafeden ateş açtığı konusundaki soruları yanıtlamayı reddetti.

Haberin Devamı

ANKARA’DAN SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi. Tunç, “Kırmızı bültenle yakalama taleplerimizi de uluslararası anlamda çıkarmış olacağız” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) yargı dışı ve infazlar özel raportörünün bağımsız soruşturma komisyonu oluşturarak rapor hazırlaması için çalışacaklarını vurgulayan Tunç, bu raporun BM İnsan Hakları Konseyi’ne, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına, yine Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde devam eden soruşturmaya dahil edilmesi için çaba sarfedeceklerini belirtti.

Haberin Devamı

AYŞENUR’UN CENAZESİ BUGÜN GELİYOR

Dışişleri Bakanlığı, Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının bugün Türkiye’ye varmasının öngörüldüğünü bildirdi. Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’ndan dün 23.45’te Bakü’ye gidecek olan naaşın bu sabah 08.35 THY uçağıyla İstanbul’a getirilmesi bekleniyor. Aileden yapılan açıklamada ise Ayşenur’un cumartesi öğle namazına müteakip Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verileceği aktarıldı.