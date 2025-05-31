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Kayıp müzisyenlerin cesetleri ormanlıkta bulundu

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#Meksika#Grupo Fugitivo#Ceset
Kayıp müzisyenlerin cesetleri ormanlıkta bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 09:30

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde "Grupo Fugitivo" müzik grubunun 5 üyesi kayboldu. 25 Mayıs'ta kaybolan müzisyenlerin cesetleri ormanlık alanda bulundu.

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Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki yerel müzik grubu "Grupo Fugitivo" üyeleri, 25 Mayıs'ta Teksas sınırındaki Reynosa kentinde kayboldu.

Meksika basınında yer alan habere göre, kayıp ihbarı yapılan, cesetleri ormanlık alanda bulunan müzisyenlerin şiddetli şekilde darbedildikleri ve yakıldıkları tespit edildi.

Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, yaptığı açıklamada müzisyenlerin muhtemelen uyuşturucu kartellerinin tetikçileri tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Olayla bağlantılı olarak Cartel del Golfo’nun "Los Metros" fraksiyonuna mensup oldukları değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı.

Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri, yetkililere başvurarak yardım talep etmişti. Reynosa Belediyesi önünde protesto düzenleyen aileler, yolu trafiğe kapatmıştı.

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Ülkede özellikle "narcocorridos" olarak bilinen ve uyuşturucu kartellerini öven şarkılar seslendiren grupların, suç örgütlerinin hedefi haline geldiği biliniyor.

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#Meksika#Grupo Fugitivo#Ceset

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